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Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках - РИА Новости, 26.04.2022
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Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках
Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках - РИА Новости, 26.04.2022
Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках
RT запустил новый проект — "Ролики на разных языках". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:30
2022-04-26T10:30
общество
донецкая народная республика
россия
телеканал rt
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. RT запустил новый проект — "Ролики на разных языках". В Telegram-канале будут публиковаться видеосвидетельства зверств украинских националистов, ролики с рассказами людей о том, как с ними обращались украинские военные. Видео о спецоперации на Украине будет выходить на 17 языках."Мы открываем проект, где мы будем в открытом доступе выставлять вот эти все видео, которые мы видим здесь: как выходят пленные, как с ними обращаются, как обращается та сторона", — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram.Доступ к российским СМИ постоянно ограничивают, проект позволит узнать жителям Великобритании, Германии, Франции и других стран о реальной ситуации на Украине.Ранее RT запустил проект "Карта помощи" для беженцев из Донецкой и Луганской областей.
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общество, донецкая народная республика, россия, телеканал rt
10:30 26.04.2022
 

Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. RT запустил новый проект — "Ролики на разных языках".
В Telegram-канале будут публиковаться видеосвидетельства зверств украинских националистов, ролики с рассказами людей о том, как с ними обращались украинские военные. Видео о спецоперации на Украине будет выходить на 17 языках.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 12:10
RT запустил платформу "Ищу родных" для поиска близких в Донбассе
"Мы открываем проект, где мы будем в открытом доступе выставлять вот эти все видео, которые мы видим здесь: как выходят пленные, как с ними обращаются, как обращается та сторона", — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram.
Доступ к российским СМИ постоянно ограничивают, проект позволит узнать жителям Великобритании, Германии, Франции и других стран о реальной ситуации на Украине.
Ранее RT запустил проект "Карта помощи" для беженцев из Донецкой и Луганской областей.
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияТелеканал RT
 
 
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