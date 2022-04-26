https://ria.ru/20220426/videoproekt-1785450216.html

Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках

Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках - РИА Новости, 26.04.2022

Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках

RT запустил новый проект — "Ролики на разных языках". РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:30

2022-04-26T10:30

2022-04-26T10:30

общество

донецкая народная республика

россия

телеканал rt

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. RT запустил новый проект — "Ролики на разных языках". В Telegram-канале будут публиковаться видеосвидетельства зверств украинских националистов, ролики с рассказами людей о том, как с ними обращались украинские военные. Видео о спецоперации на Украине будет выходить на 17 языках."Мы открываем проект, где мы будем в открытом доступе выставлять вот эти все видео, которые мы видим здесь: как выходят пленные, как с ними обращаются, как обращается та сторона", — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram.Доступ к российским СМИ постоянно ограничивают, проект позволит узнать жителям Великобритании, Германии, Франции и других стран о реальной ситуации на Украине.Ранее RT запустил проект "Карта помощи" для беженцев из Донецкой и Луганской областей.

https://ria.ru/20220420/platforma-1784451365.html

донецкая народная республика

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, донецкая народная республика, россия, телеканал rt