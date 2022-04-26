https://ria.ru/20220426/videoproekt-1785450216.html
Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках
Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках - РИА Новости, 26.04.2022
Телеканал RT запустил видеопроект о спецоперации на 17 языках
RT запустил новый проект — "Ролики на разных языках". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:30
2022-04-26T10:30
2022-04-26T10:30
общество
донецкая народная республика
россия
телеканал rt
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. RT запустил новый проект — "Ролики на разных языках". В Telegram-канале будут публиковаться видеосвидетельства зверств украинских националистов, ролики с рассказами людей о том, как с ними обращались украинские военные. Видео о спецоперации на Украине будет выходить на 17 языках."Мы открываем проект, где мы будем в открытом доступе выставлять вот эти все видео, которые мы видим здесь: как выходят пленные, как с ними обращаются, как обращается та сторона", — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram.Доступ к российским СМИ постоянно ограничивают, проект позволит узнать жителям Великобритании, Германии, Франции и других стран о реальной ситуации на Украине.Ранее RT запустил проект "Карта помощи" для беженцев из Донецкой и Луганской областей.
https://ria.ru/20220420/platforma-1784451365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, россия, телеканал rt