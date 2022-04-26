https://ria.ru/20220426/video-1785430456.html

Почти четверть россиян отказались от иностранных видеостримингов

Почти четверть россиян отказались от иностранных видеостримингов - РИА Новости, 26.04.2022

Почти четверть россиян отказались от иностранных видеостримингов

Около четверти россиян после ухода западных видеостримингов прекратили оплачивать свои подписки на них, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T07:23

2022-04-26T07:23

2022-04-26T07:23

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технологии

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около четверти россиян после ухода западных видеостримингов прекратили оплачивать свои подписки на них, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, у 21% респондентов количество подписок уменьшилось, 35% не пользуются стриминговыми платформами на постоянной основе, а 11%, наоборот, приобрели новые. У остальных количество подписок не изменилось. Кроме того, лишь 12% россиян готово платить за контент от 400 до 600 рублей. Большинство опрошенных (39%) платит за подписки до 200 рублей ежемесячно, 28% платят от 200 до 400 рублей, оставшиеся респонденты (21%) - более 600 рублей.В ходе исследования, которое провели с 20 по 25 апреля 2022 года, специалисты опросили более 400 тысяч человек в возрасте 18–45 лет.

https://ria.ru/20220425/spch-1785288656.html

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общество, технологии, россия