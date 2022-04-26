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Почти четверть россиян отказались от иностранных видеостримингов
Почти четверть россиян отказались от иностранных видеостримингов - РИА Новости, 26.04.2022
Почти четверть россиян отказались от иностранных видеостримингов
Около четверти россиян после ухода западных видеостримингов прекратили оплачивать свои подписки на них, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T07:23
2022-04-26T07:23
2022-04-26T07:23
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около четверти россиян после ухода западных видеостримингов прекратили оплачивать свои подписки на них, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, у 21% респондентов количество подписок уменьшилось, 35% не пользуются стриминговыми платформами на постоянной основе, а 11%, наоборот, приобрели новые. У остальных количество подписок не изменилось. Кроме того, лишь 12% россиян готово платить за контент от 400 до 600 рублей. Большинство опрошенных (39%) платит за подписки до 200 рублей ежемесячно, 28% платят от 200 до 400 рублей, оставшиеся респонденты (21%) - более 600 рублей.В ходе исследования, которое провели с 20 по 25 апреля 2022 года, специалисты опросили более 400 тысяч человек в возрасте 18–45 лет.
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общество, технологии, россия
Почти четверть россиян отказались от иностранных видеостримингов
Rambler&Co: почти 25% подписчиков в РФ отказались от иностранных видеостримингов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около четверти россиян после ухода западных видеостримингов прекратили оплачивать свои подписки на них, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Большинство респондентов (62%) уже не могут представить свою жизнь без подписок на видеосервисы. ... 26% сменили западные аналоги на российский сервис, 23% временно отменили все действующие подписки. ... К подпискам на музыку привыкли 38% россиян. Большинство из них (39%) всегда пользовались российскими стриминговыми платформами, 23% перешли на них после ухода зарубежных компаний", - выяснили специалисты.
Согласно исследованию, у 21% респондентов количество подписок уменьшилось, 35% не пользуются стриминговыми платформами на постоянной основе, а 11%, наоборот, приобрели новые. У остальных количество подписок не изменилось. Кроме того, лишь 12% россиян готово платить за контент от 400 до 600 рублей. Большинство опрошенных (39%) платит за подписки до 200 рублей ежемесячно, 28% платят от 200 до 400 рублей, оставшиеся респонденты (21%) - более 600 рублей.
В ходе исследования, которое провели с 20 по 25 апреля 2022 года, специалисты опросили более 400 тысяч человек в возрасте 18–45 лет.