https://ria.ru/20220426/vasilevka-1785526477.html
Новая администрация заработала в подконтрольной России Васильевке
Новая администрация заработала в подконтрольной России Васильевке - РИА Новости, 26.04.2022
Новая администрация заработала в подконтрольной России Васильевке
Новая администрация заработала в подконтрольном вооруженным силам России городе Васильевка в Запорожской области, в ближайшее время начнутся соцвыплаты,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:32
2022-04-26T14:32
2022-04-26T14:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донбасс
запорожская область
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 26 апр – РИА Новости. Новая администрация заработала в подконтрольном вооруженным силам России городе Васильевка в Запорожской области, в ближайшее время начнутся соцвыплаты, продолжится доставка гуманитарной помощи, медикаментов, топлива, сообщила РИА Новости врио главы администрации Наталья Романиченко."В связи со сложной гуманитарной обстановкой, а также самоустранением действующей власти от своих прямых обязанностей и нежеланием сотрудничать с военно-гражданской администрацией города Васильевка, я, Романиченко Наталья Александровна, беру на себя временное исполнение обязанностей главы Васильевской администрации. После государственного переворота в 2014 году киевский режим на Донбассе развязал кровавую бойню. Я уверена, что у нас вместе с братским российским народом получится наладить мирную жизнь. В нашем городе в ближайшее время начнутся социальные выплаты, продолжится доставка гуманитарной помощи, будут доставлены медикаменты, ГСМ, и все необходимое для жизнедеятельности города", - сказала врио главы администрации.Она сообщила, что уже открыла общественную приемную, куда может обратиться каждый житель со своими проблемами, а также написать заявление о помощи пострадавшим в результате обстрелов со стороны украинской армии, которые продолжаются.Один из наиболее серьезных обстрелов, о которых сообщали местные власти, произошел 14 апреля, когда украинские войска ударили по городу из РСЗО "Ураган", в результате погибла женщина, а пять мирных жителей получили ранения, пострадали частные владения и школа."Украинская армия целенаправленно обстреливает нашу Васильевку, тем самым пытаясь сорвать налаживание мирной жизни", - сказала Романиченко, призвав горожан содействовать руководству военно-гражданской администрации для стабилизации общественной обстановки в Васильевке.Васильевка расположена в центре Запорожской области, южнее Запорожья, на берегу Каховского водохранилища, в 13-тысячном городе работают промышленные предприятия, в том числе завод технологического оборудования, выпускающий алюминиевые изделия, в том числе для электротехники, авторемонтный завод. Ранее во вторник над зданием городской администрации подняли российский флаг, спустив со флагштока украинский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/kherson-1782706975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, запорожская область
Новая администрация заработала в подконтрольной России Васильевке
Новая администрация заработала в подконтрольной России Васильевке Запорожской области
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 26 апр – РИА Новости. Новая администрация заработала в подконтрольном вооруженным силам России городе Васильевка в Запорожской области, в ближайшее время начнутся соцвыплаты, продолжится доставка гуманитарной помощи, медикаментов, топлива, сообщила РИА Новости врио главы администрации Наталья Романиченко.
"В связи со сложной гуманитарной обстановкой, а также самоустранением действующей власти от своих прямых обязанностей и нежеланием сотрудничать с военно-гражданской администрацией города Васильевка, я, Романиченко Наталья Александровна, беру на себя временное исполнение обязанностей главы Васильевской администрации. После государственного переворота в 2014 году киевский режим на Донбассе
развязал кровавую бойню. Я уверена, что у нас вместе с братским российским народом получится наладить мирную жизнь. В нашем городе в ближайшее время начнутся социальные выплаты, продолжится доставка гуманитарной помощи, будут доставлены медикаменты, ГСМ, и все необходимое для жизнедеятельности города", - сказала врио главы администрации.
Она сообщила, что уже открыла общественную приемную, куда может обратиться каждый житель со своими проблемами, а также написать заявление о помощи пострадавшим в результате обстрелов со стороны украинской армии, которые продолжаются.
Один из наиболее серьезных обстрелов, о которых сообщали местные власти, произошел 14 апреля, когда украинские войска ударили по городу из РСЗО "Ураган", в результате погибла женщина, а пять мирных жителей получили ранения, пострадали частные владения и школа.
"Украинская армия целенаправленно обстреливает нашу Васильевку, тем самым пытаясь сорвать налаживание мирной жизни", - сказала Романиченко, призвав горожан содействовать руководству военно-гражданской администрации для стабилизации общественной обстановки в Васильевке.
Васильевка расположена в центре Запорожской области
, южнее Запорожья
, на берегу Каховского водохранилища, в 13-тысячном городе работают промышленные предприятия, в том числе завод технологического оборудования, выпускающий алюминиевые изделия, в том числе для электротехники, авторемонтный завод. Ранее во вторник над зданием городской администрации подняли российский флаг, спустив со флагштока украинский.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.