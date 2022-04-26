https://ria.ru/20220426/vasilevka-1785519616.html

Российский флаг водрузили над исполкомом освобожденной Васильевки

Российский флаг водрузили над исполкомом освобожденной Васильевки - РИА Новости, 26.04.2022

Российский флаг водрузили над исполкомом освобожденной Васильевки

Российский флаг подняли над зданием исполнительного комитета городской администрации 13-тысячной Васильевки в Запорожской области, перед этим со здания спустили РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:06

2022-04-26T14:06

2022-04-26T14:56

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 26 апр – РИА Новости. Российский флаг подняли над зданием исполнительного комитета городской администрации 13-тысячной Васильевки в Запорожской области, перед этим со здания спустили украинский, передаёт корреспондент РИА Новости.Замена флагов проводится во многих городах Запорожской и Херсонской областей, оставленных украинскими войсками и перешедших под контроль вооруженный сил России, в частности, в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Днепрорудном, Новой Каховке, Казачьих Лагерях, Розовке.Сначала флаги заменили перед входом в исполком администрации Васильевки, затем спустили украинский флаг с флагштока над крышей здания, после чего подняли там российский триколор.Васильевка расположена в центре Запорожской области, южнее Запорожья, на берегу Каховского водохранилища, в 13-тысячном городе работают промышленные предприятия, в том числе завод технологического оборудования, выпускающий алюминиевые изделия, в том числе для электротехники, а также авторемонтный завод.Украинские войска продолжают обстреливать Васильевку, один из наиболее серьезных обстрелов, о которых сообщали местные власти, произошел 14 апреля, когда украинские войска ударили по городу из РСЗО "Ураган", в результате погибла женщина, а пять мирных жителей получили ранения, пострадали частные владения и школа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/melitopol-1780933591.html

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Российский флаг водрузили над исполкомом Васильевки Российский флаг водрузили над исполкомом освобожденной Васильевки (город с населением 13 тыс человек) в Запорожской области. 2022-04-26T14:06 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, запорожская область