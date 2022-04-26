https://ria.ru/20220426/valio-1785449204.html

Valio продала бизнес в России группе "Велком"

Valio продала бизнес в России группе "Велком" - РИА Новости, 26.04.2022

Valio продала бизнес в России группе "Велком"

Финский производитель продуктов питания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд "Виола", группе "Велком", сообщает финская компания. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:16

2022-04-26T10:16

2022-04-26T10:55

экономика

valio ltd.

россия

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости. Финский производитель продуктов питания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд "Виола", группе "Велком", сообщает финская компания."Valio завершила переговоры о продаже своего бизнеса в России. Valio продает операции группе "Велком". Сделка состоится немедленно. Сумму сделки стороны решили не разглашать", - говорится в сообщении. Операции Valio в России после сделки будут прекращены."Сделка включает российские предприятия Valio и завод по производству плавленых сыров в Ершово. Торговая марка плавленых сыров "Виола", которая продается и производится в России, также является частью сделки, что означает, что новый владелец может продолжать производить и продавать плавленые сыры "Виола" в России", - говорится в сообщении.Права на товарный знак Valio Viola, продаваемых в Финляндии и производимых Valio в Финляндии, не включены в сделку.Чистая выручка Valio от продаж в России в 2020 году составила 87 миллионов евро, что составляет примерно 5% чистой выручки финской группы по всему миру, составившей примерно 1,8 миллиарда евро.Valio Oy - финское частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6 тысяч фермеров - производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру - 4 тысячи человек."Велком" - крупный российский производитель колбас и мясных продуктов.

https://ria.ru/20220422/prodazha-1784849862.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, valio ltd., россия, финляндия