https://ria.ru/20220426/valio-1785449204.html
Valio продала бизнес в России группе "Велком"
Valio продала бизнес в России группе "Велком" - РИА Новости, 26.04.2022
Valio продала бизнес в России группе "Велком"
Финский производитель продуктов питания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд "Виола", группе "Велком", сообщает финская компания. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:16
2022-04-26T10:16
2022-04-26T10:55
экономика
valio ltd.
россия
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости. Финский производитель продуктов питания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд "Виола", группе "Велком", сообщает финская компания."Valio завершила переговоры о продаже своего бизнеса в России. Valio продает операции группе "Велком". Сделка состоится немедленно. Сумму сделки стороны решили не разглашать", - говорится в сообщении. Операции Valio в России после сделки будут прекращены."Сделка включает российские предприятия Valio и завод по производству плавленых сыров в Ершово. Торговая марка плавленых сыров "Виола", которая продается и производится в России, также является частью сделки, что означает, что новый владелец может продолжать производить и продавать плавленые сыры "Виола" в России", - говорится в сообщении.Права на товарный знак Valio Viola, продаваемых в Финляндии и производимых Valio в Финляндии, не включены в сделку.Чистая выручка Valio от продаж в России в 2020 году составила 87 миллионов евро, что составляет примерно 5% чистой выручки финской группы по всему миру, составившей примерно 1,8 миллиарда евро.Valio Oy - финское частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6 тысяч фермеров - производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру - 4 тысячи человек."Велком" - крупный российский производитель колбас и мясных продуктов.
https://ria.ru/20220422/prodazha-1784849862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, valio ltd., россия, финляндия
10:16 26.04.2022 (обновлено: 10:55 26.04.2022)
Valio продала бизнес в России группе "Велком"
Финский производитель продуктов питания Valio продал бизнес в России группе "Велком"
ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости.
Финский производитель продуктов питания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд "Виола", группе "Велком", сообщает
финская компания.
"Valio завершила переговоры о продаже своего бизнеса в России
. Valio продает операции группе "Велком". Сделка состоится немедленно. Сумму сделки стороны решили не разглашать", - говорится в сообщении. Операции Valio в России после сделки будут прекращены.
"Сделка включает российские предприятия Valio и завод по производству плавленых сыров в Ершово. Торговая марка плавленых сыров "Виола", которая продается и производится в России, также является частью сделки, что означает, что новый владелец может продолжать производить и продавать плавленые сыры "Виола" в России", - говорится в сообщении.
Права на товарный знак Valio Viola, продаваемых в Финляндии
и производимых Valio в Финляндии, не включены в сделку.
Чистая выручка Valio от продаж в России в 2020 году составила 87 миллионов евро, что составляет примерно 5% чистой выручки финской группы по всему миру, составившей примерно 1,8 миллиарда евро.
Valio Oy - финское частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6 тысяч фермеров - производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру - 4 тысячи человек.
"Велком" - крупный российский производитель колбас и мясных продуктов.