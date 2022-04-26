10:00 26.04.2022 (обновлено: 10:27 26.04.2022)
Тайны Ладоги. Что нашли дайверы у берегов Валаама
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITIONЭкспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Орловский клуб подводного плавания "Диво" впервые представил результаты многолетней научно-исследовательской работы по изучению исторических находок на дне Ладожского озера на выставке "Дивный остров Валаам", которая проходит в Орловском краеведческом музее.
Орловский клуб подводного плавания "Диво" – один из самых известных в России. Его участники уже несколько лет исследуют дно Ладожского озера у Валаамского монастыря. В 2021 году они создали проект "1XPEDITION" для объединения специалистов в области истории, археологии и подводной археологии для проведения научных экспедиций по всему миру.
"Благодарю за возможность познакомиться с работой дайверов и их удивительными находками со дна Ладожского озера, с предметами и артефактами прошлого. Орловчане получили шанс познакомиться с жизнью и достопримечательностями одного из самых известных заповедников Русского Севера, жемчужины православия – острова Валаам. Эта суровая земля стала одним из знаковых мест становления православной веры в России", – отметил в своем выступлении на открытии выставки губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Среди находок дайверов есть действительно уникальные. Так, например, в 2019 году участники клуба "Диво" нашли и идентифицировали пароход "Valamon luostari" ("Валаамский монастырь"), затопленный 22 января 1940 года во время Советско-финской войны. В экспозиции представлены предметы с этого парохода, поднятые во время экспедиции.
В 2021 году во время обследования Монастырской бухты острова Валаам в рамках проекта "1XPEDITION" дайверы обнаружили старинный, ранее неизвестный, затонувший корабль, который, согласно историческим документам, мог быть парусным судном. Также в прибрежной зоне острова участники клуба нашли старинный якорь.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITIONЭкспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
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Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITIONЭкспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
2 из 5
Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITIONЭкспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
3 из 5
Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITIONЭкспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
4 из 5
Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITIONЭкспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
5 из 5
Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
1 из 5
Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
2 из 5
Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
3 из 5
Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
4 из 5
Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
5 из 5
Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
В 2021 году дайверы клуба "Диво" предприняли попытку отыскать церковные ценности, утраченные в Ладожском озере во время Советско-финской "зимней" войны 1939-1940 годов. Известно, что во время эвакуации населения Валаама, при попытке вывоза колокола из церкви Никольского скита ушли на глубину Ладожского озера.
Руководитель клуба подводного плавания "Диво", координатор проекта "1XPEDITION" Сергей Куликов рассказал, что дайверы продолжат поисковые работы несмотря на то, что они ведутся в очень суровых условиях – на глубине около 10 метров, при полной темноте и при температуре не выше 6-8 градусов.
"Мы прилагаем усилия к поиску церковных ценностей, которые были утрачены на Валааме. Колокола, по всей видимости, и сегодня лежат в темных водах Ладоги, и мы продолжим их искать", – добавил он.
Сергей Куликов отметил, что работа клуба "Диво", которая началась в 2007 году, укрепляет духовную связь между Орловской землей и Валаамом.
"Когда мы впервые попали на Валаам, все наши дайверы были очарованы красотой и величием этого места, знакового для православия в России. На выставке мы попытались передать очарование этих мест и поделиться с вами своими эмоциями", – рассказал он.
Экспонаты, представленные на выставке, высоко оценил митрополит Орловский и Болховский Тихон.
"Я посетил Валаам всего лишь раз, около 30 лет назад, но на выставке он вновь проснулся в моей памяти. Не каждый может побывать на Валааме, а здесь мы можем прикоснуться к его духовности", – заключил он.
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