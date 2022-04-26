https://ria.ru/20220426/ulyanovsk-1785521465.html

Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте

Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте - РИА Новости, 26.04.2022

Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте, первым рейсом вылетает в Ульяновск. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:15

2022-04-26T14:15

2022-04-26T14:28

россия

ульяновская область

ташкент

происшествия

иннопром

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте, первым рейсом вылетает в Ульяновск.Ранее в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты."Срочно прервал рабочую поездку на ИННОПРОМ в Ташкенте, вылетаю ближайшим рейсом в Ульяновск", - написал Русских в Telegram.Он назвал произошедшее невосполнимой утратой, выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20220425/detonatsiya-1785327795.html

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Владимир Лаврентьев

россия, ульяновская область, ташкент, происшествия, иннопром, алексей русских, ульяновск