https://ria.ru/20220426/ulyanovsk-1785521465.html
Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте
Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте - РИА Новости, 26.04.2022
Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте, первым рейсом вылетает в Ульяновск. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:15
2022-04-26T14:15
2022-04-26T14:28
россия
ульяновская область
ташкент
происшествия
иннопром
алексей русских
ульяновск
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте, первым рейсом вылетает в Ульяновск.Ранее в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты."Срочно прервал рабочую поездку на ИННОПРОМ в Ташкенте, вылетаю ближайшим рейсом в Ульяновск", - написал Русских в Telegram.Он назвал произошедшее невосполнимой утратой, выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
https://ria.ru/20220425/detonatsiya-1785327795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ульяновская область, ташкент, происшествия, иннопром, алексей русских, ульяновск
14:15 26.04.2022 (обновлено: 14:28 26.04.2022)
Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте
Губернатор Ульяновской области Русских заявил, что первым рейсом вылетает в Ульяновск