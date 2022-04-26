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Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте - РИА Новости, 26.04.2022
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Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте
Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте - РИА Новости, 26.04.2022
Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте, первым рейсом вылетает в Ульяновск. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:15
2022-04-26T14:28
россия
ульяновская область
ташкент
происшествия
иннопром
алексей русских
ульяновск
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте, первым рейсом вылетает в Ульяновск.Ранее в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты."Срочно прервал рабочую поездку на ИННОПРОМ в Ташкенте, вылетаю ближайшим рейсом в Ульяновск", - написал Русских в Telegram.Он назвал произошедшее невосполнимой утратой, выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
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россия, ульяновская область, ташкент, происшествия, иннопром, алексей русских, ульяновск
14:15 26.04.2022 (обновлено: 14:28 26.04.2022)
 
Глава Ульяновской области прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте

Губернатор Ульяновской области Русских заявил, что первым рейсом вылетает в Ульяновск

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте, первым рейсом вылетает в Ульяновск.
Ранее в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена еще младший воспитатель, ей оказывают помощь. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.
"Срочно прервал рабочую поездку на ИННОПРОМ в Ташкенте, вылетаю ближайшим рейсом в Ульяновск", - написал Русских в Telegram.
Он назвал произошедшее невосполнимой утратой, выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
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РоссияУльяновская областьТашкентПроисшествияИннопромАлексей РусскихУльяновск
 
 
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