https://ria.ru/20220426/ukraina-1785570278.html

Эксперт назвал поставки оружия Киеву главной целью ЕС

Эксперт назвал поставки оружия Киеву главной целью ЕС - РИА Новости, 26.04.2022

Эксперт назвал поставки оружия Киеву главной целью ЕС

Главная цель Евросоюза сейчас - поставки оружия Киеву, никто на Западе не хочет понять, что происходит в действительности, считает доцент Хельсинкского... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:46

2022-04-26T16:46

2022-04-26T16:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

киев

финляндия

украина

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главная цель Евросоюза сейчас - поставки оружия Киеву, никто на Западе не хочет понять, что происходит в действительности, считает доцент Хельсинкского университета Йохан Бэкман из Финляндии.Эксперт добавил, что в Финляндии также наблюдается цензура и мощные хакерские атаки против всех тех, кто выступает против эскалации этого конфликта."У нас нет дипломатии, нет журнализма, нет демократии, есть только одна идея сейчас - больше оружия в Киев. Наши руководители говорят, что Украина должна победить в этой войне. Никто не хочет никаких переговоров, чтобы понять, что происходит на самом деле", - заключил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785529473.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, киев, финляндия, украина, признание днр и лнр в россии