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Эксперт назвал поставки оружия Киеву главной целью ЕС - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785570278.html
Эксперт назвал поставки оружия Киеву главной целью ЕС
Эксперт назвал поставки оружия Киеву главной целью ЕС - РИА Новости, 26.04.2022
Эксперт назвал поставки оружия Киеву главной целью ЕС
Главная цель Евросоюза сейчас - поставки оружия Киеву, никто на Западе не хочет понять, что происходит в действительности, считает доцент Хельсинкского... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:46
2022-04-26T16:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
киев
финляндия
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главная цель Евросоюза сейчас - поставки оружия Киеву, никто на Западе не хочет понять, что происходит в действительности, считает доцент Хельсинкского университета Йохан Бэкман из Финляндии.Эксперт добавил, что в Финляндии также наблюдается цензура и мощные хакерские атаки против всех тех, кто выступает против эскалации этого конфликта."У нас нет дипломатии, нет журнализма, нет демократии, есть только одна идея сейчас - больше оружия в Киев. Наши руководители говорят, что Украина должна победить в этой войне. Никто не хочет никаких переговоров, чтобы понять, что происходит на самом деле", - заключил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, киев, финляндия, украина, признание днр и лнр в россии
16:46 26.04.2022
 
Эксперт назвал поставки оружия Киеву главной целью ЕС

Эксперт из Финляндии назвал поставки оружия Киеву главной целью ЕС

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главная цель Евросоюза сейчас - поставки оружия Киеву, никто на Западе не хочет понять, что происходит в действительности, считает доцент Хельсинкского университета Йохан Бэкман из Финляндии.
"Евросоюз был создан для каких-то экономических целей… а сейчас у него только одна идея - это больше оружия в Киев. То есть они всеми силами хотят продолжать эту войну и то, что там происходит. Они хотят эскалации конфликта - это как будто их главная цель", - сказал Бэкман на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Эксперт добавил, что в Финляндии также наблюдается цензура и мощные хакерские атаки против всех тех, кто выступает против эскалации этого конфликта.
"У нас нет дипломатии, нет журнализма, нет демократии, есть только одна идея сейчас - больше оружия в Киев. Наши руководители говорят, что Украина должна победить в этой войне. Никто не хочет никаких переговоров, чтобы понять, что происходит на самом деле", - заключил эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 14:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кива назвал поставки Украине РСЗО реализацией давних планов НАТО
 
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