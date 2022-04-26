Рейтинг@Mail.ru
В Раде хотят запретить баллотироваться всем членам "антиукраинских партий" - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785564311.html
В Раде хотят запретить баллотироваться всем членам "антиукраинских партий"
В Раде хотят запретить баллотироваться всем членам "антиукраинских партий" - РИА Новости, 26.04.2022
В Раде хотят запретить баллотироваться всем членам "антиукраинских партий"
Законопроект, предлагающий запретить всем, кто был основателем или членом "антиукраинских партий", баллотироваться в депутаты всех уровней и президенты,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:29
2022-04-26T16:49
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
коммунистическая партия украины
социалистическая партия украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Законопроект, предлагающий запретить всем, кто был основателем или членом "антиукраинских партий", баллотироваться в депутаты всех уровней и президенты, зарегистрирован в Верховной раде Украины.Законопроект предлагает внести изменения в ряд законов, которые касаются "очищения власти от основателей и членов антиукраинских политических партий"."Лицо, которое было учредителем или членом политических партий: "Коммунистическая партия Украины", "Партия регионов", "Социал-демократическая партия Украины (объединенная)", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Государство", "Левая оппозиция", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Союз левых сил", "Социалистическая партия Украины", "Оппозиционный блок"… не может быть выдвинуто кандидатом на пост президента Украины", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.В перечень таких партий также вошли "Социалисты", "Наши" и " Блок Владимира Сальдо". Также законопроектом предлагается запретить учредителям или членам этих партий выдвигаться в депутаты всех уровней.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220421/rada-1784760613.html
https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783724550.html
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783477968.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, коммунистическая партия украины, социалистическая партия украины, ситуация в днр и лнр
16:29 26.04.2022 (обновлено: 16:49 26.04.2022)
 
В Раде хотят запретить баллотироваться всем членам "антиукраинских партий"

В Раде предложили запретить баллотироваться всем членам "антиукраинских партий"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Законопроект, предлагающий запретить всем, кто был основателем или членом "антиукраинских партий", баллотироваться в депутаты всех уровней и президенты, зарегистрирован в Верховной раде Украины.
Законопроект предлагает внести изменения в ряд законов, которые касаются "очищения власти от основателей и членов антиукраинских политических партий".
Депутаты партии Оппозиционная платформа - За жизнь у памятника Вечной Славы в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 17:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бывшие депутаты "Оппозиционной платформы" создали в Раде новую группу
"Лицо, которое было учредителем или членом политических партий: "Коммунистическая партия Украины", "Партия регионов", "Социал-демократическая партия Украины (объединенная)", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Государство", "Левая оппозиция", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Союз левых сил", "Социалистическая партия Украины", "Оппозиционный блок"… не может быть выдвинуто кандидатом на пост президента Украины", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
В перечень таких партий также вошли "Социалисты", "Наши" и " Блок Владимира Сальдо". Также законопроектом предлагается запретить учредителям или членам этих партий выдвигаться в депутаты всех уровней.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 14:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 11:34
В Раде хотят упростить процедуру преследования оппозиционеров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньКоммунистическая партия УкраиныСоциалистическая партия УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала