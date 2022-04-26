https://ria.ru/20220426/ukraina-1785564311.html

В Раде хотят запретить баллотироваться всем членам "антиукраинских партий"

В Раде хотят запретить баллотироваться всем членам "антиукраинских партий" - РИА Новости, 26.04.2022

В Раде хотят запретить баллотироваться всем членам "антиукраинских партий"

Законопроект, предлагающий запретить всем, кто был основателем или членом "антиукраинских партий", баллотироваться в депутаты всех уровней и президенты,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:29

2022-04-26T16:29

2022-04-26T16:49

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Законопроект, предлагающий запретить всем, кто был основателем или членом "антиукраинских партий", баллотироваться в депутаты всех уровней и президенты, зарегистрирован в Верховной раде Украины.Законопроект предлагает внести изменения в ряд законов, которые касаются "очищения власти от основателей и членов антиукраинских политических партий"."Лицо, которое было учредителем или членом политических партий: "Коммунистическая партия Украины", "Партия регионов", "Социал-демократическая партия Украины (объединенная)", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Государство", "Левая оппозиция", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Союз левых сил", "Социалистическая партия Украины", "Оппозиционный блок"… не может быть выдвинуто кандидатом на пост президента Украины", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.В перечень таких партий также вошли "Социалисты", "Наши" и " Блок Владимира Сальдо". Также законопроектом предлагается запретить учредителям или членам этих партий выдвигаться в депутаты всех уровней.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220421/rada-1784760613.html

https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783724550.html

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783477968.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, коммунистическая партия украины, социалистическая партия украины, ситуация в днр и лнр