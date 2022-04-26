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Патрушев предрек Украине распад на несколько государств - РИА Новости, 26.04.2022
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Патрушев предрек Украине распад на несколько государств
Патрушев предрек Украине распад на несколько государств - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев предрек Украине распад на несколько государств
Политика Запада и подконтрольного ему киевского режима может привести только к распаду Украины, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:05
2022-04-26T18:57
в мире
украина
киев
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Политика Запада и подконтрольного ему киевского режима может привести только к распаду Украины, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.По его словам, США, пытаясь надавить на Россию, "решили создать антипод нашей страны". Они цинично выбрали для этого Украину и попытались разделить по сути единый народ.При этом он подчеркнул, что, как учит история, ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.Патрушев добавил, что США пытались заставить Россию отказаться от суверенитета, самосознания, культуры и независимой политики, но согласиться с таким подходом страна не имеет права.От достижения целей российской специальной военной операции на Украине зависят жизни миллионов людей, продолжил Патрушев.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
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в мире, украина, киев, россия, совет безопасности рф, николай патрушев
16:05 26.04.2022 (обновлено: 18:57 26.04.2022)
 
Патрушев предрек Украине распад на несколько государств

Патрушев предрек Украине распад на несколько стран из-за политики Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Политика Запада и подконтрольного ему киевского режима может привести только к распаду Украины, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, США, пытаясь надавить на Россию, "решили создать антипод нашей страны". Они цинично выбрали для этого Украину и попытались разделить по сути единый народ.
"Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. <...> Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств", — указал секретарь Совбеза.
При этом он подчеркнул, что, как учит история, ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 08:00
Запад повышает ставку на поражение России
Патрушев добавил, что США пытались заставить Россию отказаться от суверенитета, самосознания, культуры и независимой политики, но согласиться с таким подходом страна не имеет права.
От достижения целей российской специальной военной операции на Украине зависят жизни миллионов людей, продолжил Патрушев.

"Наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ. Необходимость демилитаризации вызвана тем, что насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия", — отметил секретарь Совбеза.

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 16:59
Патрушев: Запад столкнулся с ростом теневой закупки человеческих органов
 
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