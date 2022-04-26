https://ria.ru/20220426/ukraina-1785558335.html

Патрушев предрек Украине распад на несколько государств

Патрушев предрек Украине распад на несколько государств - РИА Новости, 26.04.2022

Патрушев предрек Украине распад на несколько государств

Политика Запада и подконтрольного ему киевского режима может привести только к распаду Украины, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:05

2022-04-26T16:05

2022-04-26T18:57

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киев

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Политика Запада и подконтрольного ему киевского режима может привести только к распаду Украины, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.По его словам, США, пытаясь надавить на Россию, "решили создать антипод нашей страны". Они цинично выбрали для этого Украину и попытались разделить по сути единый народ.При этом он подчеркнул, что, как учит история, ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.Патрушев добавил, что США пытались заставить Россию отказаться от суверенитета, самосознания, культуры и независимой политики, но согласиться с таким подходом страна не имеет права.От достижения целей российской специальной военной операции на Украине зависят жизни миллионов людей, продолжил Патрушев.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

https://ria.ru/20220426/patrushev-1785575233.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, россия, совет безопасности рф, николай патрушев