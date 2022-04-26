https://ria.ru/20220426/ukraina-1785557174.html

Народы на Украине объединяет только страх перед нацбатами, заявил Патрушев

Народы на Украине объединяет только страх перед нацбатами, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022

Народы на Украине объединяет только страх перед нацбатами, заявил Патрушев

Народы, живущие на Украине, объединяет только страх перед зверствами национальных батальонов, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:01

2022-04-26T16:01

2022-04-26T17:14

обострение ситуации в днр и лнр

николай патрушев

в мире

россия

украина

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народы, живущие на Украине, объединяет только страх перед зверствами национальных батальонов, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов", - заявил Патрушев. При этом он подчеркнул, что, как учит история, ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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украина

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Кирилл Волков

николай патрушев, в мире, россия, украина, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр