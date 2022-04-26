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Народы на Украине объединяет только страх перед нацбатами, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785557174.html
Народы на Украине объединяет только страх перед нацбатами, заявил Патрушев
Народы на Украине объединяет только страх перед нацбатами, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Народы на Украине объединяет только страх перед нацбатами, заявил Патрушев
Народы, живущие на Украине, объединяет только страх перед зверствами национальных батальонов, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:01
2022-04-26T17:14
обострение ситуации в днр и лнр
николай патрушев
в мире
россия
украина
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народы, живущие на Украине, объединяет только страх перед зверствами национальных батальонов, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов", - заявил Патрушев. При этом он подчеркнул, что, как учит история, ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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николай патрушев, в мире, россия, украина, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
16:01 26.04.2022 (обновлено: 17:14 26.04.2022)
 
Народы на Украине объединяет только страх перед нацбатами, заявил Патрушев

Секретарь СБ Патрушев: народы на Украине объединяет только страх перед нацбатами

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народы, живущие на Украине, объединяет только страх перед зверствами национальных батальонов, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов", - заявил Патрушев. При этом он подчеркнул, что, как учит история, ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНиколай ПатрушевВ миреРоссияУкраинаСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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