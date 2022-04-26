https://ria.ru/20220426/ukraina-1785546907.html

Лавров призвал Киев поскорее ответить на предложения по договору

Лавров призвал Киев поскорее ответить на предложения по договору - РИА Новости, 26.04.2022

Лавров призвал Киев поскорее ответить на предложения по договору

Украине следует поскорее ответить на переданные Россией предложения по договору, если в Киеве серьезно настроены на результат в переговорах, заявил министр... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:35

2022-04-26T15:35

2022-04-26T15:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

сергей лавров

антониу гутерреш

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украине следует поскорее ответить на переданные Россией предложения по договору, если в Киеве серьезно настроены на результат в переговорах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Если идет речь о серьезном настрое в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые уже больше десяти дней находятся на их стороне, о которых, как выяснилось (президент Украины Владимир) Зеленский не слышал", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785544262.html

https://ria.ru/20220425/peregovory-1785363509.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сергей лавров, антониу гутерреш