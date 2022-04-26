https://ria.ru/20220426/ukraina-1785544262.html

Лавров заявил, что Киев не интересуют переговоры

Лавров заявил, что Киев не интересуют переговоры - РИА Новости, 26.04.2022

Лавров заявил, что Киев не интересуют переговоры

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас, видимо, не интересует, переговоры вряд ли будут... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:26

2022-04-26T15:26

2022-04-26T15:28

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сергей лавров

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас, видимо, не интересует, переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжат накачивать оружием."Что касается переговорных решений, да, мы - за переговорные решения, как вы знаете, мы сразу же после того, как в начале марта президент (Владимир – ред.) Зеленский предложил переговоры, согласились", - сказал министр на пресс-конференции в Москве."Но как вела себя украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам президент Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, я об этом говорил неоднократно, это, конечно, удручает", - пояснил Лавров.Он добавил, что, "судя по всему, переговоры их особо не интересуют".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сергей лавров