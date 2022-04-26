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Лавров заявил, что Киев не интересуют переговоры - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785544262.html
Лавров заявил, что Киев не интересуют переговоры
Лавров заявил, что Киев не интересуют переговоры - РИА Новости, 26.04.2022
Лавров заявил, что Киев не интересуют переговоры
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас, видимо, не интересует, переговоры вряд ли будут... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:26
2022-04-26T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас, видимо, не интересует, переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжат накачивать оружием."Что касается переговорных решений, да, мы - за переговорные решения, как вы знаете, мы сразу же после того, как в начале марта президент (Владимир – ред.) Зеленский предложил переговоры, согласились", - сказал министр на пресс-конференции в Москве."Но как вела себя украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам президент Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, я об этом говорил неоднократно, это, конечно, удручает", - пояснил Лавров.Он добавил, что, "судя по всему, переговоры их особо не интересуют".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, сергей лавров
15:26 26.04.2022 (обновлено: 15:28 26.04.2022)
 
Лавров заявил, что Киев не интересуют переговоры

Лавров: переговоры по Украине вряд ли будут результативными при накачке Киева оружием

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас, видимо, не интересует, переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжат накачивать оружием.
"Что касается переговорных решений, да, мы - за переговорные решения, как вы знаете, мы сразу же после того, как в начале марта президент (Владимир – ред.) Зеленский предложил переговоры, согласились", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.
"Но как вела себя украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам президент Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, я об этом говорил неоднократно, это, конечно, удручает", - пояснил Лавров.
Он добавил, что, "судя по всему, переговоры их особо не интересуют".
"Если это (накачка Украины вооружением – ред.) будет продолжаться, конечно, переговоры едва ли будут иметь какой-то результат, но я повторю еще раз, мы привержены переговорному решению, привержены и прекращению огня, чем мы занимаемся ежедневно, объявляя гуманитарные коридоры", - заключил российский министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
08:00
Запад повышает ставку на поражение России
 
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