https://ria.ru/20220426/ukraina-1785542356.html

Миронов призвал признать Украину террористическим государством

Миронов призвал признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 26.04.2022

Миронов призвал признать Украину террористическим государством

Украину давно пора признать террористическим государством с учетом событий последних лет, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:22

2022-04-26T15:22

2022-04-26T16:13

обострение ситуации в днр и лнр

украина

безопасность

россия

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украину давно пора признать террористическим государством с учетом событий последних лет, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя задержание неонацистов, обсуждавших планы покушений на журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, заявил, что Украина скатилась на путь террористического государства, "набрала оружия" и теперь несет опасность для мирных граждан и журналистов, "заказывая их" и организуя террористические акты."С учётом последних, да и многих других событий, которые происходили на Украине в последние годы, эту страну давно пора признать "террористическим государством". Говорю это с огромной болью и сожалением. Никогда не думал, что для признания Украины террористическим государством появятся столь веские основания, но факт остаётся фактом", - сказал РИА Новости Миронов.По его словам, украинские политики и силовики, которые "довели" свою страну до того, что братский русский народ вынужден признать Украину террористическим государством, "должны быть обязательно наказаны". "Абсолютно ясно, что международный трибунал в отношении (Владимира) Зеленского и его приспешников обязательно состоится", - подчеркнул парламентарий.Также он уточнил, что в юридической практике России такого ещё не было - до сегодняшнего момента Россия не признавала какие-либо государства террористическими. "Такой статус "присваивался" лишь различным военизированным группировкам и организациям с явно террористической наклонностью, и они хорошо известны. В настоящий момент мы изучаем мировую правовую практику по этому вопросу", - добавил Миронов.

https://ria.ru/20220425/volodin-1785394683.html

https://ria.ru/20220421/feyk-1784735166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, ситуация в днр и лнр