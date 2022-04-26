https://ria.ru/20220426/ukraina-1785542356.html
Миронов призвал признать Украину террористическим государством
Миронов призвал признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 26.04.2022
Миронов призвал признать Украину террористическим государством
Украину давно пора признать террористическим государством с учетом событий последних лет, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:22
2022-04-26T15:22
2022-04-26T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
украина
безопасность
россия
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украину давно пора признать террористическим государством с учетом событий последних лет, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя задержание неонацистов, обсуждавших планы покушений на журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, заявил, что Украина скатилась на путь террористического государства, "набрала оружия" и теперь несет опасность для мирных граждан и журналистов, "заказывая их" и организуя террористические акты."С учётом последних, да и многих других событий, которые происходили на Украине в последние годы, эту страну давно пора признать "террористическим государством". Говорю это с огромной болью и сожалением. Никогда не думал, что для признания Украины террористическим государством появятся столь веские основания, но факт остаётся фактом", - сказал РИА Новости Миронов.По его словам, украинские политики и силовики, которые "довели" свою страну до того, что братский русский народ вынужден признать Украину террористическим государством, "должны быть обязательно наказаны". "Абсолютно ясно, что международный трибунал в отношении (Владимира) Зеленского и его приспешников обязательно состоится", - подчеркнул парламентарий.Также он уточнил, что в юридической практике России такого ещё не было - до сегодняшнего момента Россия не признавала какие-либо государства террористическими. "Такой статус "присваивался" лишь различным военизированным группировкам и организациям с явно террористической наклонностью, и они хорошо известны. В настоящий момент мы изучаем мировую правовую практику по этому вопросу", - добавил Миронов.
https://ria.ru/20220425/volodin-1785394683.html
https://ria.ru/20220421/feyk-1784735166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, безопасность, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, ситуация в днр и лнр
15:22 26.04.2022 (обновлено: 16:13 26.04.2022)
Миронов призвал признать Украину террористическим государством
Лидер эсеров Миронов: Украину давно пора признать террористическим государством
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украину давно пора признать террористическим государством с учетом событий последних лет, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
, комментируя задержание неонацистов, обсуждавших планы покушений на журналистов ВГТРК Владимира Соловьева
, Ольги Скабеевой
, Евгения Попова
, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева
и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян
, заявил, что Украина
скатилась на путь террористического государства, "набрала оружия" и теперь несет опасность для мирных граждан и журналистов, "заказывая их" и организуя террористические акты.
"С учётом последних, да и многих других событий, которые происходили на Украине в последние годы, эту страну давно пора признать "террористическим государством". Говорю это с огромной болью и сожалением. Никогда не думал, что для признания Украины террористическим государством появятся столь веские основания, но факт остаётся фактом", - сказал РИА Новости Миронов.
По его словам, украинские политики и силовики, которые "довели" свою страну до того, что братский русский народ вынужден признать Украину террористическим государством, "должны быть обязательно наказаны". "Абсолютно ясно, что международный трибунал в отношении (Владимира) Зеленского и его приспешников обязательно состоится", - подчеркнул парламентарий.
Также он уточнил, что в юридической практике России такого ещё не было - до сегодняшнего момента Россия не признавала какие-либо государства террористическими. "Такой статус "присваивался" лишь различным военизированным группировкам и организациям с явно террористической наклонностью, и они хорошо известны. В настоящий момент мы изучаем мировую правовую практику по этому вопросу", - добавил Миронов.