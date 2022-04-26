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В Лондоне заявили, что Киев может атаковать российские военные объекты - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785538908.html
В Лондоне заявили, что Киев может атаковать российские военные объекты
В Лондоне заявили, что Киев может атаковать российские военные объекты - РИА Новости, 26.04.2022
В Лондоне заявили, что Киев может атаковать российские военные объекты
Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи утверждает, что Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам на территории России,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:10
2022-04-26T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
великобритания
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи утверждает, что Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы нарушить логистику российских Вооруженных сил."Я сожалею о всех потерянных жизнях, как среди военных, так и среди гражданских. Правительство Великобритании будет говорить о неразбирательных действиях вне зависимости от того, какая из сторон их совершит. Но это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины", - заявил Хиппи в эфире Times Radio, отвечая на вопрос, поддерживает ли Великобритания удары Украины по территории России, в частности по топливным складам.Он подчеркнул, что Украина, находясь в состоянии конфликта, должна "наносить удары по своему оппоненту, атаковать логистические линии, поставки топлива, склады боеприпасов"."Я бы сказал, что это абсолютно законные военные цели для нарушения логистики", - сказал Хиппи. Отвечая на вопрос, не приведет ли к эскалации тот факт, что поставляемое Великобританией вооружение для оборонительных целей Украины может использоваться за пределами ее территории, Хиппи заявил, что многие страны используют импортные системы."В мире много стран, которые используют системы, импортированные из других стран. И когда эти системы используются, вы обычно обвиняете не страну- производителя, а страну, которая использовала это", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
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в мире, великобритания, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
15:10 26.04.2022 (обновлено: 15:34 26.04.2022)
 
В Лондоне заявили, что Киев может атаковать российские военные объекты

Замглавы МО Британии Хиппи: Украина имеет право атаковать российские военные объекты

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи утверждает, что Украина имеет законное право наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы нарушить логистику российских Вооруженных сил.
"Я сожалею о всех потерянных жизнях, как среди военных, так и среди гражданских. Правительство Великобритании будет говорить о неразбирательных действиях вне зависимости от того, какая из сторон их совершит. Но это абсолютно легитимно для Украины наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику, если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины", - заявил Хиппи в эфире Times Radio, отвечая на вопрос, поддерживает ли Великобритания удары Украины по территории России, в частности по топливным складам.
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Он подчеркнул, что Украина, находясь в состоянии конфликта, должна "наносить удары по своему оппоненту, атаковать логистические линии, поставки топлива, склады боеприпасов".
"Я бы сказал, что это абсолютно законные военные цели для нарушения логистики", - сказал Хиппи. Отвечая на вопрос, не приведет ли к эскалации тот факт, что поставляемое Великобританией вооружение для оборонительных целей Украины может использоваться за пределами ее территории, Хиппи заявил, что многие страны используют импортные системы.
"В мире много стран, которые используют системы, импортированные из других стран. И когда эти системы используются, вы обычно обвиняете не страну- производителя, а страну, которая использовала это", - добавил он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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