https://ria.ru/20220426/ukraina-1785536159.html
Ситуация на Украине произошла из-за расширения НАТО, заявил Лавров
Ситуация на Украине произошла из-за расширения НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022
Ситуация на Украине произошла из-за расширения НАТО, заявил Лавров
Ситуация на Украине стала результатом безграничного расширения НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:04
2022-04-26T15:04
2022-04-26T15:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антониу гутерреш
оон
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация на Украине стала результатом безграничного расширения НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Основное внимание мы уделили ситуации на европейском континенте в контексте того, что происходит на Украине, в ДНР, в ЛНР. Ситуация там сложилась не сегодня, не вчера", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Министр также подчеркнул, что Москва признательна генеральному секретарю за их понимание рассматривать ситуацию на Украине не изолированно от процессов на мировой арене."Мы видим, я подробно об этом говорил нашему коллеге и другу Антониу Гутеррешу, что в значительной степени эта ситуация накапливалась и в решающем контексте это происходило в результате взятого нашими американскими коллегами и их союзниками курса на безграничное расширение НАТО, утверждение однополярного мира", - добавил Лавров.Он добавил, что это делалось для сдерживания России, а Украина использовалась как площадка.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, антониу гутерреш, оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, нато, ситуация в днр и лнр
15:04 26.04.2022 (обновлено: 15:05 26.04.2022)
Ситуация на Украине произошла из-за расширения НАТО, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: ситуация на Украине стала результатом безграничного расширения НАТО