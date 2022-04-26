https://ria.ru/20220426/ukraina-1785536159.html

Ситуация на Украине произошла из-за расширения НАТО, заявил Лавров

Ситуация на Украине произошла из-за расширения НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022

Ситуация на Украине произошла из-за расширения НАТО, заявил Лавров

Ситуация на Украине стала результатом безграничного расширения НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:04

2022-04-26T15:04

2022-04-26T15:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

антониу гутерреш

оон

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация на Украине стала результатом безграничного расширения НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Основное внимание мы уделили ситуации на европейском континенте в контексте того, что происходит на Украине, в ДНР, в ЛНР. Ситуация там сложилась не сегодня, не вчера", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Министр также подчеркнул, что Москва признательна генеральному секретарю за их понимание рассматривать ситуацию на Украине не изолированно от процессов на мировой арене."Мы видим, я подробно об этом говорил нашему коллеге и другу Антониу Гутеррешу, что в значительной степени эта ситуация накапливалась и в решающем контексте это происходило в результате взятого нашими американскими коллегами и их союзниками курса на безграничное расширение НАТО, утверждение однополярного мира", - добавил Лавров.Он добавил, что это делалось для сдерживания России, а Украина использовалась как площадка.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, антониу гутерреш, оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, нато, ситуация в днр и лнр