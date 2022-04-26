https://ria.ru/20220426/ukraina-1785531498.html

Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп

Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп - РИА Новости, 26.04.2022

Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп

Переговоры России и Украины продолжаются на уровне экспертов, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:49

2022-04-26T14:49

2022-04-26T15:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины продолжаются на уровне экспертов, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы никогда не выступали против переговоров. Дипломатия должна превалировать. Контакты продолжаются на уровне экспертной группы. Надеемся, что рано или поздно они приведут к результатам, которые были обозначены президентом", - сказал Руденко журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414550.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии