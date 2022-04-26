14:49 26.04.2022 (обновлено: 15:08 26.04.2022)
Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп
Замглавы МИД Руденко: Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп
Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины продолжаются на уровне экспертов, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы никогда не выступали против переговоров. Дипломатия должна превалировать. Контакты продолжаются на уровне экспертной группы. Надеемся, что рано или поздно они приведут к результатам, которые были обозначены президентом", - сказал Руденко журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.