Рейтинг@Mail.ru
Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785531498.html
Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп
Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп - РИА Новости, 26.04.2022
Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп
Переговоры России и Украины продолжаются на уровне экспертов, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:49
2022-04-26T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e1e9759434ac4d7edd8fcb655cb5e945.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины продолжаются на уровне экспертов, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы никогда не выступали против переговоров. Дипломатия должна превалировать. Контакты продолжаются на уровне экспертной группы. Надеемся, что рано или поздно они приведут к результатам, которые были обозначены президентом", - сказал Руденко журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414550.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7818bc3a87e8ed9f058ddc86c95dff29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, признание днр и лнр в россии
14:49 26.04.2022 (обновлено: 15:08 26.04.2022)
 
Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп

Замглавы МИД Руденко: Москва и Киев продолжают переговоры на уровне экспертных групп

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины продолжаются на уровне экспертов, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы никогда не выступали против переговоров. Дипломатия должна превалировать. Контакты продолжаются на уровне экспертной группы. Надеемся, что рано или поздно они приведут к результатам, которые были обозначены президентом", - сказал Руденко журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 22:55
На переговорах обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала