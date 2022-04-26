Кива назвал поставки Украине РСЗО реализацией давних планов НАТО
Экс-депутат Рады Кива назвал поставки Украине РСЗО реализацией давних планов НАТО
© Фото : @kivailyaИлья Кива
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что поставки реактивных систем залпового огня Украине являются реализацией давних планов НАТО.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня. По ее словам, США вместе с союзниками учитывают в поставках на Украину ее потребности в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных ракетах.
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"Поставка и получение Украиной от Запада установок реактивного залпового огня с дальностью поражения целей до 300 километров - это реализация ранее спланированной операции, ещё за долго до начала СВО РФ, Пентагоном и НАТО. Цель - нанесение Российской Федерации ударов, в частности, по военным и стратегическим объектам в Крыму", - написал Кива в своем Telegram-канале. Он добавил, что Запад давно готовил нападение на Россию руками украинцев, но РФ сыграла на опережение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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