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Кива назвал поставки Украине РСЗО реализацией давних планов НАТО - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785529473.html
Кива назвал поставки Украине РСЗО реализацией давних планов НАТО
Кива назвал поставки Украине РСЗО реализацией давних планов НАТО - РИА Новости, 26.04.2022
Кива назвал поставки Украине РСЗО реализацией давних планов НАТО
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что поставки реактивных систем залпового огня Украине являются реализацией давних планов НАТО. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:43
2022-04-26T14:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
илья кива
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что поставки реактивных систем залпового огня Украине являются реализацией давних планов НАТО.Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня. По ее словам, США вместе с союзниками учитывают в поставках на Украину ее потребности в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных ракетах."Поставка и получение Украиной от Запада установок реактивного залпового огня с дальностью поражения целей до 300 километров - это реализация ранее спланированной операции, ещё за долго до начала СВО РФ, Пентагоном и НАТО. Цель - нанесение Российской Федерации ударов, в частности, по военным и стратегическим объектам в Крыму", - написал Кива в своем Telegram-канале. Он добавил, что Запад давно готовил нападение на Россию руками украинцев, но РФ сыграла на опережение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
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в мире, украина, россия, илья кива, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато
14:43 26.04.2022
 
Кива назвал поставки Украине РСЗО реализацией давних планов НАТО

Экс-депутат Рады Кива назвал поставки Украине РСЗО реализацией давних планов НАТО

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что поставки реактивных систем залпового огня Украине являются реализацией давних планов НАТО.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США уже поставляют Украине реактивные системы залпового огня. По ее словам, США вместе с союзниками учитывают в поставках на Украину ее потребности в крупнокалиберной артиллерии и дальнобойных ракетах.
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 08:00
Запад повышает ставку на поражение России
"Поставка и получение Украиной от Запада установок реактивного залпового огня с дальностью поражения целей до 300 километров - это реализация ранее спланированной операции, ещё за долго до начала СВО РФ, Пентагоном и НАТО. Цель - нанесение Российской Федерации ударов, в частности, по военным и стратегическим объектам в Крыму", - написал Кива в своем Telegram-канале. Он добавил, что Запад давно готовил нападение на Россию руками украинцев, но РФ сыграла на опережение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
 
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