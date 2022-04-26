https://ria.ru/20220426/ukraina-1785521661.html

В Болгарии назвали сбор средств для вооружения Украины чудовищной глупостью

В Болгарии назвали сбор средств для вооружения Украины чудовищной глупостью - РИА Новости, 26.04.2022

В Болгарии назвали сбор средств для вооружения Украины чудовищной глупостью

Лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов назвал инициативу премьер-министра по сбору средств для вооружения Украины "чудовищной глупостью". РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:16

2022-04-26T14:16

2022-04-26T14:16

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов назвал инициативу премьер-министра по сбору средств для вооружения Украины "чудовищной глупостью".Ранее премьер Петков заявил о запуске общественной кампании по сбору денег для украинского правительства. По его словам, пожертвования будут использованы для закупки боеприпасов.Партия Трифонова "Есть такой народ" на парламентских выборах в июле 2021 года заняла первое место с 24,08% голосов, а на выборах в ноябре 2021 года оказалась на пятом месте (9,6%).

https://ria.ru/20220425/bolgariya-1785418830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, болгария, украина, вооруженные силы украины