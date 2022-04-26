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В Болгарии назвали сбор средств для вооружения Украины чудовищной глупостью
В Болгарии назвали сбор средств для вооружения Украины чудовищной глупостью - РИА Новости, 26.04.2022
В Болгарии назвали сбор средств для вооружения Украины чудовищной глупостью
Лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов назвал инициативу премьер-министра по сбору средств для вооружения Украины "чудовищной глупостью". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:16
2022-04-26T14:16
2022-04-26T14:16
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов назвал инициативу премьер-министра по сбору средств для вооружения Украины "чудовищной глупостью".Ранее премьер Петков заявил о запуске общественной кампании по сбору денег для украинского правительства. По его словам, пожертвования будут использованы для закупки боеприпасов.Партия Трифонова "Есть такой народ" на парламентских выборах в июле 2021 года заняла первое место с 24,08% голосов, а на выборах в ноябре 2021 года оказалась на пятом месте (9,6%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, украина, вооруженные силы украины
В Болгарии назвали сбор средств для вооружения Украины чудовищной глупостью
Болгарский политик Трифонов счел сбор средств для вооружения Украины чудовищной глупостью
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов назвал инициативу премьер-министра по сбору средств для вооружения Украины "чудовищной глупостью".
Ранее премьер Петков заявил о запуске общественной кампании по сбору денег для украинского правительства. По его словам, пожертвования будут использованы для закупки боеприпасов.
"Идея премьера Петкова о пожертвовании болгарами денег на оружие Украине - это самая чудовищная глупость, которую я когда-либо слышал. Деньги необходимо жертвовать для спасения человеческих жизней, а не на закупку оружия. Заниматься оружием должно государство, а не обычные люди", - написал политик в соцсетях.
Партия Трифонова "Есть такой народ" на парламентских выборах в июле 2021 года заняла первое место с 24,08% голосов, а на выборах в ноябре 2021 года оказалась на пятом месте (9,6%).