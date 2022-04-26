https://ria.ru/20220426/ukraina-1785500689.html

Гутерреш призвал создать условия для прекращения огня на Украине

Гутерреш призвал создать условия для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 26.04.2022

Гутерреш призвал создать условия для прекращения огня на Украине

Необходимо создать условия для диалога по Украине и прекращения там огня, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:02

2022-04-26T13:02

2022-04-26T13:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

оон

антониу гутерреш

украина

ситуация в днр и лнр

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Необходимо создать условия для диалога по Украине и прекращения там огня, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Сегодня мы наблюдаем сложную ситуацию на Украине, имеем разные интерпретации того, что там происходит. Но это не ограничивает возможностей наличия серьезного диалога", - сказал Гутерреш.Генсек добавил, что ООН заинтересована "в создании всех условий для эффективного диалога (по Украине - ред.), скорейшего прекращения огня там, а также условий для мирного урегулирования".

https://ria.ru/20220417/nischeta-1784009451.html

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Кирилл Волков

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