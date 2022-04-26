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Гутерреш призвал создать условия для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785500689.html
Гутерреш призвал создать условия для прекращения огня на Украине
Гутерреш призвал создать условия для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Гутерреш призвал создать условия для прекращения огня на Украине
Необходимо создать условия для диалога по Украине и прекращения там огня, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:02
2022-04-26T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
антониу гутерреш
украина
ситуация в днр и лнр
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Необходимо создать условия для диалога по Украине и прекращения там огня, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Сегодня мы наблюдаем сложную ситуацию на Украине, имеем разные интерпретации того, что там происходит. Но это не ограничивает возможностей наличия серьезного диалога", - сказал Гутерреш.Генсек добавил, что ООН заинтересована "в создании всех условий для эффективного диалога (по Украине - ред.), скорейшего прекращения огня там, а также условий для мирного урегулирования".
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в мире, оон, антониу гутерреш, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:02 26.04.2022 (обновлено: 13:10 26.04.2022)
 
Гутерреш призвал создать условия для прекращения огня на Украине

Генсек ООН Гутерреш призвал создать условия для диалога и прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 26 апреля 2022
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 26 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 26 апреля 2022
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Необходимо создать условия для диалога по Украине и прекращения там огня, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Сегодня мы наблюдаем сложную ситуацию на Украине, имеем разные интерпретации того, что там происходит. Но это не ограничивает возможностей наличия серьезного диалога", - сказал Гутерреш.
Генсек добавил, что ООН заинтересована "в создании всех условий для эффективного диалога (по Украине - ред.), скорейшего прекращения огня там, а также условий для мирного урегулирования".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНАнтониу ГутеррешУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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