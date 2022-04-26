https://ria.ru/20220426/ukraina-1785490489.html

Польский омбудсмен: фаворитизм в отношении украинцев становится проблемой

Польский омбудсмен: фаворитизм в отношении украинцев становится проблемой - РИА Новости, 26.04.2022

Польский омбудсмен: фаворитизм в отношении украинцев становится проблемой

Нелегальная предпринимательская деятельность украинцев входит в конфликт с интересами поляков, предупреждает омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:28

2022-04-26T12:28

2022-04-26T12:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

украина

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:77:3077:1807_1920x0_80_0_0_41512d5240708c79aa6ac707bf2dd825.jpg

ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Нелегальная предпринимательская деятельность украинцев входит в конфликт с интересами поляков, предупреждает омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович.По данным Пограничной службы Польши, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины прибыли почти три миллиона беженцев."Омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович направил премьер-министру Матеушу Моравецкому письмо, в котором предупреждает, что "излишний фаворитизм в отношении украинских фирм, созданных в нашей стране, начинает быть проблемой", - сообщает издание Puls Biznesu.Абрамович обращает внимание на то, что "часть украинских беженцев начали работать в Польше без регистрации хозяйственной деятельности. В небольших населенных пунктах такая незарегистрированная деятельность представляет для законно работающих компаний реальную конкуренцию", - говорится в его письме."Это становится причиной недоразумений и конфликтов, потому что не облагаемая налогами и незарегистрированная деятельность позволяет предлагать более низкие цены на рынке", - пояснил омбудсмен.Он призывает премьер-министра ввести льготы для всех малых фирм, работающих в Польше, независимо от происхождения предпринимателя.

https://ria.ru/20220421/pomosch-1784809065.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, беженцы