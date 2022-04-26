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Польский омбудсмен: фаворитизм в отношении украинцев становится проблемой - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785490489.html
Польский омбудсмен: фаворитизм в отношении украинцев становится проблемой
Польский омбудсмен: фаворитизм в отношении украинцев становится проблемой - РИА Новости, 26.04.2022
Польский омбудсмен: фаворитизм в отношении украинцев становится проблемой
Нелегальная предпринимательская деятельность украинцев входит в конфликт с интересами поляков, предупреждает омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:28
2022-04-26T12:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
беженцы
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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Нелегальная предпринимательская деятельность украинцев входит в конфликт с интересами поляков, предупреждает омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович.По данным Пограничной службы Польши, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины прибыли почти три миллиона беженцев."Омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович направил премьер-министру Матеушу Моравецкому письмо, в котором предупреждает, что "излишний фаворитизм в отношении украинских фирм, созданных в нашей стране, начинает быть проблемой", - сообщает издание Puls Biznesu.Абрамович обращает внимание на то, что "часть украинских беженцев начали работать в Польше без регистрации хозяйственной деятельности. В небольших населенных пунктах такая незарегистрированная деятельность представляет для законно работающих компаний реальную конкуренцию", - говорится в его письме."Это становится причиной недоразумений и конфликтов, потому что не облагаемая налогами и незарегистрированная деятельность позволяет предлагать более низкие цены на рынке", - пояснил омбудсмен.Он призывает премьер-министра ввести льготы для всех малых фирм, работающих в Польше, независимо от происхождения предпринимателя.
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в мире, польша, украина, беженцы
12:28 26.04.2022
 
Польский омбудсмен: фаворитизм в отношении украинцев становится проблемой

Омбудсмен Абрамович: нелегальный бизнес украинцев входит в конфликт с интересами поляков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Нелегальная предпринимательская деятельность украинцев входит в конфликт с интересами поляков, предупреждает омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович.
По данным Пограничной службы Польши, с начала российской спецоперации в Польшу из Украины прибыли почти три миллиона беженцев.
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"Омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович направил премьер-министру Матеушу Моравецкому письмо, в котором предупреждает, что "излишний фаворитизм в отношении украинских фирм, созданных в нашей стране, начинает быть проблемой", - сообщает издание Puls Biznesu.
Абрамович обращает внимание на то, что "часть украинских беженцев начали работать в Польше без регистрации хозяйственной деятельности. В небольших населенных пунктах такая незарегистрированная деятельность представляет для законно работающих компаний реальную конкуренцию", - говорится в его письме.
"Это становится причиной недоразумений и конфликтов, потому что не облагаемая налогами и незарегистрированная деятельность позволяет предлагать более низкие цены на рынке", - пояснил омбудсмен.
Он призывает премьер-министра ввести льготы для всех малых фирм, работающих в Польше, независимо от происхождения предпринимателя.
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