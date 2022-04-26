Польский омбудсмен: фаворитизм в отношении украинцев становится проблемой
Омбудсмен Абрамович: нелегальный бизнес украинцев входит в конфликт с интересами поляков
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Нелегальная предпринимательская деятельность украинцев входит в конфликт с интересами поляков, предупреждает омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович.
"Омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович направил премьер-министру Матеушу Моравецкому письмо, в котором предупреждает, что "излишний фаворитизм в отношении украинских фирм, созданных в нашей стране, начинает быть проблемой", - сообщает издание Puls Biznesu.
Абрамович обращает внимание на то, что "часть украинских беженцев начали работать в Польше без регистрации хозяйственной деятельности. В небольших населенных пунктах такая незарегистрированная деятельность представляет для законно работающих компаний реальную конкуренцию", - говорится в его письме.
"Это становится причиной недоразумений и конфликтов, потому что не облагаемая налогами и незарегистрированная деятельность позволяет предлагать более низкие цены на рынке", - пояснил омбудсмен.
Он призывает премьер-министра ввести льготы для всех малых фирм, работающих в Польше, независимо от происхождения предпринимателя.