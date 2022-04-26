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Эрдоган планирует поговорить с Путиным в ближайшие часы - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785487008.html
Эрдоган планирует поговорить с Путиным в ближайшие часы
Эрдоган планирует поговорить с Путиным в ближайшие часы - РИА Новости, 26.04.2022
Эрдоган планирует поговорить с Путиным в ближайшие часы
Телефонные переговоры президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся в ближайшие часы, это будет пятый разговор лидеров с начала... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:18
2022-04-26T12:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Телефонные переговоры президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся в ближайшие часы, это будет пятый разговор лидеров с начала спецоперации России на Украине, сообщает гостелеканал ТRT Haber.По данным телеканала, Эрдоган в ходе переговоров предложит российскому коллеге Владимиру Путину продолжить переговорный процесс делегаций Москвы и Киева в Стамбуле."Ожидается, что президент Эрдоган предложит господину Путину продолжить стамбульский переговорный процесс с расчетом на организацию встречи лидеров России и Украины", - отметил телеканал.
https://ria.ru/20220425/nato-1785338120.html
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в мире, признание днр и лнр в россии
12:18 26.04.2022 (обновлено: 12:30 26.04.2022)
 
Эрдоган планирует поговорить с Путиным в ближайшие часы

TRT Haber: Эрдоган предложит Путину продолжить переговоры Москвы и Киева в Стамбуле

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Телефонные переговоры президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся в ближайшие часы, это будет пятый разговор лидеров с начала спецоперации России на Украине, сообщает гостелеканал ТRT Haber.
"Телефонные переговоры лидеров Турции и России состоятся в ближайшие часы. Это пятый разговор двух президентов с начала известных событий в Украине", - передал корреспондент телеканала с резиденции Эрдогана в Бештепе.
По данным телеканала, Эрдоган в ходе переговоров предложит российскому коллеге Владимиру Путину продолжить переговорный процесс делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.
"Ожидается, что президент Эрдоган предложит господину Путину продолжить стамбульский переговорный процесс с расчетом на организацию встречи лидеров России и Украины", - отметил телеканал.
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