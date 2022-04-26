https://ria.ru/20220426/ukraina-1785487008.html

Эрдоган планирует поговорить с Путиным в ближайшие часы

Эрдоган планирует поговорить с Путиным в ближайшие часы - РИА Новости, 26.04.2022

Эрдоган планирует поговорить с Путиным в ближайшие часы

Телефонные переговоры президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся в ближайшие часы, это будет пятый разговор лидеров с начала... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:18

2022-04-26T12:18

2022-04-26T12:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Телефонные переговоры президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся в ближайшие часы, это будет пятый разговор лидеров с начала спецоперации России на Украине, сообщает гостелеканал ТRT Haber.По данным телеканала, Эрдоган в ходе переговоров предложит российскому коллеге Владимиру Путину продолжить переговорный процесс делегаций Москвы и Киева в Стамбуле."Ожидается, что президент Эрдоган предложит господину Путину продолжить стамбульский переговорный процесс с расчетом на организацию встречи лидеров России и Украины", - отметил телеканал.

https://ria.ru/20220425/nato-1785338120.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии