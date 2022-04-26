12:18 26.04.2022 (обновлено: 12:30 26.04.2022)
Эрдоган планирует поговорить с Путиным в ближайшие часы
TRT Haber: Эрдоган предложит Путину продолжить переговоры Москвы и Киева в Стамбуле
© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Телефонные переговоры президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся в ближайшие часы, это будет пятый разговор лидеров с начала спецоперации России на Украине, сообщает гостелеканал ТRT Haber.
"Телефонные переговоры лидеров Турции и России состоятся в ближайшие часы. Это пятый разговор двух президентов с начала известных событий в Украине", - передал корреспондент телеканала с резиденции Эрдогана в Бештепе.
По данным телеканала, Эрдоган в ходе переговоров предложит российскому коллеге Владимиру Путину продолжить переговорный процесс делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.
"Ожидается, что президент Эрдоган предложит господину Путину продолжить стамбульский переговорный процесс с расчетом на организацию встречи лидеров России и Украины", - отметил телеканал.