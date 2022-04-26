https://ria.ru/20220426/ukraina-1785473503.html
"Яндекс" и Google карты по-прежнему отображают ДНР и ЛНР как части Украины
"Яндекс" и Google карты по-прежнему отображают ДНР и ЛНР как части Украины - РИА Новости, 26.04.2022
"Яндекс" и Google карты по-прежнему отображают ДНР и ЛНР как части Украины
Картографические онлайн-сервисы "Яндекс.Карты" и Google Maps по-прежнему отображают для российских пользователей территории Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:32
2022-04-26T11:32
2022-04-26T11:32
в мире
владимир путин
россия
технологии
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Картографические онлайн-сервисы "Яндекс.Карты" и Google Maps по-прежнему отображают для российских пользователей территории Донецкой и Луганской народных республик как принадлежащие Украине, несмотря на официальное признание их независимости Россией, проверил корреспондент РИА Новости.При поиске в сервисах территории подписаны как Донецкая и Луганская области Украины.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с Луганской и Донецкой народными республиками после признания их независимости.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220425/internet-1785292309.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, технологии, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
"Яндекс" и Google карты по-прежнему отображают ДНР и ЛНР как части Украины
Онлайн-сервисы "Яндекс" и Google карты по-прежнему отображают ДНР и ЛНР как части Украины