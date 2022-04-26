https://ria.ru/20220426/ukraina-1785462346.html

Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" восстановят

Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" восстановят - РИА Новости, 26.04.2022

Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" восстановят

Комплекс "Азовстали" в Мариуполе, возможно, будет восстановлен, но не в качестве предприятия, этот вопрос в настоящее время обсуждается с жителями города,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:57

2022-04-26T10:57

2022-04-26T10:57

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

безопасность

в мире

александр семенов (батальон "восток")

владимир путин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Комплекс "Азовстали" в Мариуполе, возможно, будет восстановлен, но не в качестве предприятия, этот вопрос в настоящее время обсуждается с жителями города, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Большое количество онкозаболеваний. Мы обсуждаем с жителями Мариуполя, они должны иметь решающий голос, как и каким образом (будет восстановлен)", - добавил Пушилин, отметив, что завод может быть восстановлен, но в другом качестве. "Большая площадь, конечно, будет задействована в любом случае", - отметил Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220426/obse-1785449533.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, безопасность, в мире, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, мариуполь, россия, донецкая народная республика, игорь конашенков, здоровье - общество