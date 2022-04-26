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Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" восстановят - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785462346.html
Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" восстановят
Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" восстановят - РИА Новости, 26.04.2022
Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" восстановят
Комплекс "Азовстали" в Мариуполе, возможно, будет восстановлен, но не в качестве предприятия, этот вопрос в настоящее время обсуждается с жителями города,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:57
2022-04-26T10:57
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
безопасность
в мире
александр семенов (батальон "восток")
владимир путин
мариуполь
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Комплекс "Азовстали" в Мариуполе, возможно, будет восстановлен, но не в качестве предприятия, этот вопрос в настоящее время обсуждается с жителями города, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Большое количество онкозаболеваний. Мы обсуждаем с жителями Мариуполя, они должны иметь решающий голос, как и каким образом (будет восстановлен)", - добавил Пушилин, отметив, что завод может быть восстановлен, но в другом качестве. "Большая площадь, конечно, будет задействована в любом случае", - отметил Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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признание днр и лнр в россии, безопасность, в мире, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, мариуполь, россия, донецкая народная республика, игорь конашенков, здоровье - общество
10:57 26.04.2022
 
Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" восстановят

Пушилин заявил, что обсуждает с жителями Мариуполя вопросы восстановления "Азовстали"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Комплекс "Азовстали" в Мариуполе, возможно, будет восстановлен, но не в качестве предприятия, этот вопрос в настоящее время обсуждается с жителями города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Вопрос большой. Обсуждаем сейчас с жителями Мариуполя. Вроде бы "Азовсталь" - это рабочие места, дополнительный объем продукции... Но "Азовсталь" всегда загрязнял город и в отличие от завода имени Ильича был построен без учета экологических норм и никогда не позволял Мариуполю стать курортным городом", - сказал Пушилин в эфире программы "Соловьев Live".

"Большое количество онкозаболеваний. Мы обсуждаем с жителями Мариуполя, они должны иметь решающий голос, как и каким образом (будет восстановлен)", - добавил Пушилин, отметив, что завод может быть восстановлен, но в другом качестве. "Большая площадь, конечно, будет задействована в любом случае", - отметил Пушилин.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
10:17
Сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииБезопасностьВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Владимир ПутинМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаИгорь КонашенковЗдоровье - Общество
 
 
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