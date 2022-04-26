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ВС России уничтожили более 2,5 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785456227.html
ВС России уничтожили более 2,5 тысячи украинских танков и бронемашин
ВС России уничтожили более 2,5 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 26.04.2022
ВС России уничтожили более 2,5 тысячи украинских танков и бронемашин
Свыше 2,5 тысячи украинских танков и других боевых бронированных машин уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:39
2022-04-26T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
сергей лавров
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Свыше 2,5 тысячи украинских танков и других боевых бронированных машин уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 392 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей лавров, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:39 26.04.2022
 
ВС России уничтожили более 2,5 тысячи украинских танков и бронемашин

Минобороны: ВС России уничтожили более 2,5 тысячи украинских танков и бронемашин

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Свыше 2,5 тысячи украинских танков и других боевых бронированных машин уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 392 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге во вторник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСергей ЛавровВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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