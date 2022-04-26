https://ria.ru/20220426/ukraina-1785456227.html

ВС России уничтожили более 2,5 тысячи украинских танков и бронемашин

ВС России уничтожили более 2,5 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 26.04.2022

ВС России уничтожили более 2,5 тысячи украинских танков и бронемашин

Свыше 2,5 тысячи украинских танков и других боевых бронированных машин уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:39

2022-04-26T10:39

2022-04-26T10:39

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

сергей лавров

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Свыше 2,5 тысячи украинских танков и других боевых бронированных машин уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 392 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей лавров, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков