https://ria.ru/20220426/ukraina-1785455832.html

Российские военные уничтожили два украинских ЗРК С-300

Российские военные уничтожили два украинских ЗРК С-300 - РИА Новости, 26.04.2022

Российские военные уничтожили два украинских ЗРК С-300

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России в течение суток уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) С-300, пусковую установку... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:37

2022-04-26T10:37

2022-04-26T10:42

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

зрк с-300

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России в течение суток уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) С-300, пусковую установку тактических ракет "Точка-У" и станцию радиоэлектронной борьбы, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщил он.Кроме того, российские ракетчики и артиллеристы поразили 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, зрк с-300, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс