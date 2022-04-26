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Российские военные уничтожили два украинских ЗРК С-300 - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785455832.html
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК С-300
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК С-300 - РИА Новости, 26.04.2022
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК С-300
Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России в течение суток уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) С-300, пусковую установку... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:37
2022-04-26T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
зрк с-300
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России в течение суток уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) С-300, пусковую установку тактических ракет "Точка-У" и станцию радиоэлектронной борьбы, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщил он.Кроме того, российские ракетчики и артиллеристы поразили 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.
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безопасность, украина, зрк с-300, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
10:37 26.04.2022 (обновлено: 10:42 26.04.2022)
 
Российские военные уничтожили два украинских ЗРК С-300

ВС России уничтожили два украинских ЗРК С-300, пусковую установку "Точка-У" и станцию РЭБ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России в течение суток уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) С-300, пусковую установку тактических ракет "Точка-У" и станцию радиоэлектронной борьбы, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщил он.
Кроме того, российские ракетчики и артиллеристы поразили 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаЗРК С-300Игорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донбасс
 
 
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