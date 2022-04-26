10:32 26.04.2022 (обновлено: 10:40 26.04.2022)
Российские военные сбили две украинские ракеты "Точка-У"
Российские военные сбили в небе над Токмаком и Сватово две украинские ракеты "Точка-У"
Элементы ракеты "Точка-У" в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбили 13 украинских беспилотников и две ракеты оперативно-тактического комплекса "Точка-У", заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань. Кроме того, зенитным ракетным комплексом "Бук-М1" в воздухе над населенными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты "Точка-У", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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