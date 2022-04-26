https://ria.ru/20220426/ukraina-1785454007.html

Российская авиация поразила 87 военных объектов на Украине

Российская авиация поразила 87 военных объектов на Украине - РИА Новости, 26.04.2022

Российская авиация поразила 87 военных объектов на Украине

Авиация РФ за ночь поразила 79 районов сосредоточения живой силы украинских войск, уничтожено около 500 военных Украины, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:31

2022-04-26T10:31

2022-04-26T10:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

славянск

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Авиация РФ за ночь поразила 79 районов сосредоточения живой силы украинских войск, уничтожено около 500 военных Украины, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал генерал.Он уточнил, что "уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования "Донбасс".Кроме того, сообщил Конашенков, в районах Весёлое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса АКМ", а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.

украина

славянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, славянск, бук (зенитный ракетный комплекс)