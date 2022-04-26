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Российская авиация поразила 87 военных объектов на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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Российская авиация поразила 87 военных объектов на Украине
Российская авиация поразила 87 военных объектов на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Российская авиация поразила 87 военных объектов на Украине
Авиация РФ за ночь поразила 79 районов сосредоточения живой силы украинских войск, уничтожено около 500 военных Украины, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:31
2022-04-26T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
славянск
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Авиация РФ за ночь поразила 79 районов сосредоточения живой силы украинских войск, уничтожено около 500 военных Украины, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал генерал.Он уточнил, что "уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования "Донбасс".Кроме того, сообщил Конашенков, в районах Весёлое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса АКМ", а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, славянск, бук (зенитный ракетный комплекс)
10:31 26.04.2022 (обновлено: 10:36 26.04.2022)
 
Российская авиация поразила 87 военных объектов на Украине

Минобороны: российская авиация поразила 87 военных объектов на Украине

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Авиация РФ за ночь поразила 79 районов сосредоточения живой силы украинских войск, уничтожено около 500 военных Украины, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал генерал.
Он уточнил, что "уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования "Донбасс".
Кроме того, сообщил Конашенков, в районах Весёлое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса АКМ", а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковСлавянскБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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