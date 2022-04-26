https://ria.ru/20220426/ukraina-1785432988.html

При обстреле Донецка ВСУ погибла женщина

При обстреле Донецка ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 26.04.2022

При обстреле Донецка ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в результате утреннего обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T08:19

2022-04-26T08:19

2022-04-26T08:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Женщина погибла в результате утреннего обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате утреннего обстрела украинскими карателями Петровского района по ул. Героев Миуса, 8 погибла мирная жительница – женщина 1956 г.р.", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что украинские войска в 07.05 обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/ataka-1785429681.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии