https://ria.ru/20220426/ukraina-1785425584.html

Украина подделывала данные о "нарушениях" минских соглашений ДНР и ЛНР

Украина подделывала данные о "нарушениях" минских соглашений ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.04.2022

Украина подделывала данные о "нарушениях" минских соглашений ДНР и ЛНР

Украинские разведчики готовили для руководства в Киеве доклады, направлявшиеся в том числе миссии ОБСЕ, о "нарушениях" ДНР и ЛНР минских соглашений со ссылкой... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T03:04

2022-04-26T03:04

2022-04-26T03:36

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ХЕРСОН, 26 апр — РИА Новости. Украинские разведчики готовили для руководства в Киеве доклады, направлявшиеся в том числе миссии ОБСЕ, о "нарушениях" ДНР и ЛНР минских соглашений со ссылкой на несуществующие видеоролики в YouTube, свидетельствуют переданные российским силовикам от источников в украинских спецслужбах документы с грифом "Секретно", которые есть в распоряжении РИА Новости."Сфабрикованные документы использовались затем для дискредитации республик Донбасса в глазах Запада, для обоснования украинских докладов мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал сотрудник российских силовых структур.Согласно письмам из электронного документооборота украинских спецслужб, начальник второго управления пятого департамента Службы внешней разведки Украины полковник В. Вощан 6 марта 2015 года направил руководителям находящихся в его ведении региональных подразделений распоряжение."В соответствии с указанием и.о. главы СВР Украины (регистр. №990 т/п от 28.02.15 г.) в контексте письма секретаря СНБО Украины А. Турчинова по поводу выполнения решений заседания военного кабинета СНБО Украины от 26 февраля 2015 года, прошу нацелить официальные и оперативные возможности вашего подразделения на получение документально подтвержденной информации о нарушении сепаратистами т.н. "ДНР" и "ЛНР" минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в том числе артиллерии", — говорится в документе.О результатах осуществленных мероприятий, как следовало из текста, необходимо было проинформировать руководство до 20 марта."Документально подтвержденные факты из вышеупомянутого вопроса необходимо направлять немедленно", — добавляется в письме, направленном в подразделения СВР в 21 области Украины (за исключением входивших тогда в ее состав Донецкой и Луганской областей, а также номинально числившегося в составе Украины ее властями Крыма).Спустя неделю в те же территориальные подразделения СВРУ дополнительное письмо отправил уже директор всего пятого департамента И. Глова, который требовал безотлагательного оперативного информирования "о нарушениях российско-террористическими группировками минских договоренностей" для передачи этих данных украинской группе в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и миссии ОБСЕ. Глова требовал от подразделений "информацию присылать немедленно, особое внимание уделить документально подтвержденным фактам".В ответ на эти два письма замначальника 16-го отдела пятого департамента СВРУ, дислоцированного в Херсоне и Николаеве, полковник А.В. Дегтярев 17 марта 2015 года отправил депешу, в которой рассказывает о задействовании "официальных и оперативных возможностей подразделения (агент "Логвиненко" (ОС №н-21883), доверенное лицо "Шама" (ОС №н-10888) на получение документального подтвержденной информации о нарушении сепаратистами на востоке Украины минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в т.ч. артиллерии". Однако никакой "оперативно-весомой" информации при этом, пишет Дегтярев, получено не было."Вместе с тем, оперативные источники отмечают, что видеосвидетельства указанных фактов периодически появляются в сети интернет (сервис YouTube), где размещаются авторские видеоматериалы как украинских военных, так и представителей сепаратистских организаций "ЛНР-ДНР", — написал полковник.При этом никаких конкретных ссылок на какие-либо материалы о нарушениях со стороны республик Донбасса договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в том числе артиллерии, замначальника отдела не приводит."Впоследствии таких доказательств отделом представлено так и не было, однако украинская сторона докладывала ОБСЕ о нарушениях, в том числе ссылаясь на разведданные. Очевидно, что сотрудники Службы внешней разведки Украины дают ложную ссылку на "размещение возможных видеодоказательств" таковых нарушений некими пользователями YouTube, что объективно не соответствовало действительности", — пояснил сотрудник российского силового ведомства.

https://ria.ru/20220426/gorlovka-1785423851.html

https://ria.ru/20220425/vad-1785408785.html

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в мире, украина, днр, лнр, донбасс, луганская область, обсе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет национальной безопасности и обороны украины