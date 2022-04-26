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Украина подделывала данные о "нарушениях" минских соглашений ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.04.2022
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Украина подделывала данные о "нарушениях" минских соглашений ДНР и ЛНР
Украина подделывала данные о "нарушениях" минских соглашений ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.04.2022
Украина подделывала данные о "нарушениях" минских соглашений ДНР и ЛНР
Украинские разведчики готовили для руководства в Киеве доклады, направлявшиеся в том числе миссии ОБСЕ, о "нарушениях" ДНР и ЛНР минских соглашений со ссылкой... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T03:04
2022-04-26T03:36
в мире
украина
днр
лнр
донбасс
луганская область
обсе
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ХЕРСОН, 26 апр — РИА Новости. Украинские разведчики готовили для руководства в Киеве доклады, направлявшиеся в том числе миссии ОБСЕ, о "нарушениях" ДНР и ЛНР минских соглашений со ссылкой на несуществующие видеоролики в YouTube, свидетельствуют переданные российским силовикам от источников в украинских спецслужбах документы с грифом "Секретно", которые есть в распоряжении РИА Новости."Сфабрикованные документы использовались затем для дискредитации республик Донбасса в глазах Запада, для обоснования украинских докладов мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал сотрудник российских силовых структур.Согласно письмам из электронного документооборота украинских спецслужб, начальник второго управления пятого департамента Службы внешней разведки Украины полковник В. Вощан 6 марта 2015 года направил руководителям находящихся в его ведении региональных подразделений распоряжение."В соответствии с указанием и.о. главы СВР Украины (регистр. №990 т/п от 28.02.15 г.) в контексте письма секретаря СНБО Украины А. Турчинова по поводу выполнения решений заседания военного кабинета СНБО Украины от 26 февраля 2015 года, прошу нацелить официальные и оперативные возможности вашего подразделения на получение документально подтвержденной информации о нарушении сепаратистами т.н. "ДНР" и "ЛНР" минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в том числе артиллерии", — говорится в документе.О результатах осуществленных мероприятий, как следовало из текста, необходимо было проинформировать руководство до 20 марта."Документально подтвержденные факты из вышеупомянутого вопроса необходимо направлять немедленно", — добавляется в письме, направленном в подразделения СВР в 21 области Украины (за исключением входивших тогда в ее состав Донецкой и Луганской областей, а также номинально числившегося в составе Украины ее властями Крыма).Спустя неделю в те же территориальные подразделения СВРУ дополнительное письмо отправил уже директор всего пятого департамента И. Глова, который требовал безотлагательного оперативного информирования "о нарушениях российско-террористическими группировками минских договоренностей" для передачи этих данных украинской группе в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и миссии ОБСЕ. Глова требовал от подразделений "информацию присылать немедленно, особое внимание уделить документально подтвержденным фактам".В ответ на эти два письма замначальника 16-го отдела пятого департамента СВРУ, дислоцированного в Херсоне и Николаеве, полковник А.В. Дегтярев 17 марта 2015 года отправил депешу, в которой рассказывает о задействовании "официальных и оперативных возможностей подразделения (агент "Логвиненко" (ОС №н-21883), доверенное лицо "Шама" (ОС №н-10888) на получение документального подтвержденной информации о нарушении сепаратистами на востоке Украины минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в т.ч. артиллерии". Однако никакой "оперативно-весомой" информации при этом, пишет Дегтярев, получено не было."Вместе с тем, оперативные источники отмечают, что видеосвидетельства указанных фактов периодически появляются в сети интернет (сервис YouTube), где размещаются авторские видеоматериалы как украинских военных, так и представителей сепаратистских организаций "ЛНР-ДНР", — написал полковник.При этом никаких конкретных ссылок на какие-либо материалы о нарушениях со стороны республик Донбасса договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в том числе артиллерии, замначальника отдела не приводит."Впоследствии таких доказательств отделом представлено так и не было, однако украинская сторона докладывала ОБСЕ о нарушениях, в том числе ссылаясь на разведданные. Очевидно, что сотрудники Службы внешней разведки Украины дают ложную ссылку на "размещение возможных видеодоказательств" таковых нарушений некими пользователями YouTube, что объективно не соответствовало действительности", — пояснил сотрудник российского силового ведомства.
https://ria.ru/20220426/gorlovka-1785423851.html
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в мире, украина, днр, лнр, донбасс, луганская область, обсе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет национальной безопасности и обороны украины
03:04 26.04.2022 (обновлено: 03:36 26.04.2022)
 
Украина подделывала данные о "нарушениях" минских соглашений ДНР и ЛНР

В СВР Украины фабриковали данные о "нарушениях" минских соглашений ДНР И ЛНР

CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
CC0 / Artem_Apukhtin /
Киев. Архивное фото
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ХЕРСОН, 26 апр — РИА Новости. Украинские разведчики готовили для руководства в Киеве доклады, направлявшиеся в том числе миссии ОБСЕ, о "нарушениях" ДНР и ЛНР минских соглашений со ссылкой на несуществующие видеоролики в YouTube, свидетельствуют переданные российским силовикам от источников в украинских спецслужбах документы с грифом "Секретно", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Сфабрикованные документы использовались затем для дискредитации республик Донбасса в глазах Запада, для обоснования украинских докладов мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал сотрудник российских силовых структур.
Согласно письмам из электронного документооборота украинских спецслужб, начальник второго управления пятого департамента Службы внешней разведки Украины полковник В. Вощан 6 марта 2015 года направил руководителям находящихся в его ведении региональных подразделений распоряжение.
"В соответствии с указанием и.о. главы СВР Украины (регистр. №990 т/п от 28.02.15 г.) в контексте письма секретаря СНБО Украины А. Турчинова по поводу выполнения решений заседания военного кабинета СНБО Украины от 26 февраля 2015 года, прошу нацелить официальные и оперативные возможности вашего подразделения на получение документально подтвержденной информации о нарушении сепаратистами т.н. "ДНР" и "ЛНР" минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в том числе артиллерии", — говорится в документе.
О результатах осуществленных мероприятий, как следовало из текста, необходимо было проинформировать руководство до 20 марта.
"Документально подтвержденные факты из вышеупомянутого вопроса необходимо направлять немедленно", — добавляется в письме, направленном в подразделения СВР в 21 области Украины (за исключением входивших тогда в ее состав Донецкой и Луганской областей, а также номинально числившегося в составе Украины ее властями Крыма).
Спустя неделю в те же территориальные подразделения СВРУ дополнительное письмо отправил уже директор всего пятого департамента И. Глова, который требовал безотлагательного оперативного информирования "о нарушениях российско-террористическими группировками минских договоренностей" для передачи этих данных украинской группе в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и миссии ОБСЕ. Глова требовал от подразделений "информацию присылать немедленно, особое внимание уделить документально подтвержденным фактам".
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
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В ответ на эти два письма замначальника 16-го отдела пятого департамента СВРУ, дислоцированного в Херсоне и Николаеве, полковник А.В. Дегтярев 17 марта 2015 года отправил депешу, в которой рассказывает о задействовании "официальных и оперативных возможностей подразделения (агент "Логвиненко" (ОС №н-21883), доверенное лицо "Шама" (ОС №н-10888) на получение документального подтвержденной информации о нарушении сепаратистами на востоке Украины минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в т.ч. артиллерии". Однако никакой "оперативно-весомой" информации при этом, пишет Дегтярев, получено не было.
"Вместе с тем, оперативные источники отмечают, что видеосвидетельства указанных фактов периодически появляются в сети интернет (сервис YouTube), где размещаются авторские видеоматериалы как украинских военных, так и представителей сепаратистских организаций "ЛНР-ДНР", — написал полковник.
При этом никаких конкретных ссылок на какие-либо материалы о нарушениях со стороны республик Донбасса договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в том числе артиллерии, замначальника отдела не приводит.
"Впоследствии таких доказательств отделом представлено так и не было, однако украинская сторона докладывала ОБСЕ о нарушениях, в том числе ссылаясь на разведданные. Очевидно, что сотрудники Службы внешней разведки Украины дают ложную ссылку на "размещение возможных видеодоказательств" таковых нарушений некими пользователями YouTube, что объективно не соответствовало действительности", пояснил сотрудник российского силового ведомства.
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