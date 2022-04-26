https://ria.ru/20220426/ukaz-1785501228.html
Путин присвоил звание Героя России Делимханову
Путин присвоил звание Героя России Делимханову - РИА Новости, 26.04.2022
Путин присвоил звание Героя России Делимханову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:03
2022-04-26T13:03
2022-04-26T14:12
безопасность
владимир путин
адам делимханов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу", — говорится в документе.
https://ria.ru/20220425/zvanie-1785321469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, адам делимханов
13:03 26.04.2022 (обновлено: 14:12 26.04.2022)
Путин присвоил звание Героя России Делимханову
Президент Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову