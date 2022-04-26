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Путин присвоил звание Героя России Делимханову - РИА Новости, 26.04.2022
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Путин присвоил звание Героя России Делимханову
Путин присвоил звание Героя России Делимханову - РИА Новости, 26.04.2022
Путин присвоил звание Героя России Делимханову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:03
2022-04-26T14:12
безопасность
владимир путин
адам делимханов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу", — говорится в документе.
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безопасность, владимир путин, адам делимханов
13:03 26.04.2022 (обновлено: 14:12 26.04.2022)
 
Путин присвоил звание Героя России Делимханову

Президент Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
Член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу", — говорится в документе.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Погибшего офицера из Петербурга представили к званию Героя России
 
БезопасностьВладимир ПутинАдам Делимханов
 
 
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