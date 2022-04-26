https://ria.ru/20220426/ukaz-1785501228.html

Путин присвоил звание Героя России Делимханову

Путин присвоил звание Героя России Делимханову - РИА Новости, 26.04.2022

Путин присвоил звание Героя России Делимханову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:03

2022-04-26T13:03

2022-04-26T14:12

безопасность

владимир путин

адам делимханов

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу", — говорится в документе.

https://ria.ru/20220425/zvanie-1785321469.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, владимир путин, адам делимханов