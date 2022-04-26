https://ria.ru/20220426/udmurtiya-1785606492.html
Больницы в Удмуртии получили 34 новых санитарные машины
Больницы в Удмуртии получили 34 новых санитарные машины - РИА Новости, 26.04.2022
Больницы в Удмуртии получили 34 новых санитарные машины
Главные врачи районных больниц Удмуртии получили ключи от 34 новых санитарных автомобилей ГАЗ - "Соболь", которые поступили в регион по программе "Модернизация... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:54
2022-04-26T18:54
2022-04-26T18:54
удмуртская республика
общество
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
УФА, 26 апр – РИА Новости. Главные врачи районных больниц Удмуртии получили ключи от 34 новых санитарных автомобилей ГАЗ - "Соболь", которые поступили в регион по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", сообщил глава республики Александр Бречалов.В сообщении отмечается, что автомобили направлены в 15 районов Удмуртии, они будут служить для доставки пациентов в медорганизации, медицинских работников до места жительства пациентов, доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований. Санитарный транспорт оборудован специальными носилками, которые позволяют перевозить лежачих пациентов.По одному санитарному автомобилю выделены Кезской, Киясовской, Красногорской, Селтинской, Сюмсинской, Юкаменской и Якшур-Бодьинской районным больницам. По два автомобиля отправятся помогать медикам Балезинской, Камбарской, Увинской районных больниц и Сарапульской городской больницы. Вавожская районная больница получила три автомобиля, а Ярская – четыре. В Завьяловской и Игринской районных больницах будет работать по 6 новых санитарных автомобилей, информируют власти республики."Автомобили очень нужны. У нас большой район обслуживания, машины требуются постоянно для работы на фельдшерско-акушерских пунктах, во врачебных амбулаториях. Одну из новых машин мы также планируем передать выездной паллиативной службе, на ней врачи будут выезжать к пожилым и паллиативным пациентам на дом, чтобы оказывать им медицинскую помощь", - цитирует пресс-служба главного врача Завьяловской районной больницы Елену Наговицыну.
https://ria.ru/20220425/udmurtiya-1785396467.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Больницы в Удмуртии получили 34 новых санитарные машины
Больницы в Удмуртии получили 34 новых санитарные машины
УФА, 26 апр – РИА Новости. Главные врачи районных больниц Удмуртии получили ключи от 34 новых санитарных автомобилей ГАЗ - "Соболь", которые поступили в регион по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Сегодня больницы республики получили 34 новых санитарных машины. Это первая партия автомобилей в 2022 году. По нацпроекту "Здравоохранение" в течение года больницы республики продолжат получать санитарные автомобили. В прошлом году автопарк наших медучреждений пополнили 123 машины", - передает пресс-служба слова главы региона.
В сообщении отмечается, что автомобили направлены в 15 районов Удмуртии, они будут служить для доставки пациентов в медорганизации, медицинских работников до места жительства пациентов, доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований. Санитарный транспорт оборудован специальными носилками, которые позволяют перевозить лежачих пациентов.
По одному санитарному автомобилю выделены Кезской, Киясовской, Красногорской, Селтинской, Сюмсинской, Юкаменской и Якшур-Бодьинской районным больницам. По два автомобиля отправятся помогать медикам Балезинской, Камбарской, Увинской районных больниц и Сарапульской городской больницы. Вавожская районная больница получила три автомобиля, а Ярская – четыре. В Завьяловской и Игринской районных больницах будет работать по 6 новых санитарных автомобилей, информируют власти республики.
"Автомобили очень нужны. У нас большой район обслуживания, машины требуются постоянно для работы на фельдшерско-акушерских пунктах, во врачебных амбулаториях. Одну из новых машин мы также планируем передать выездной паллиативной службе, на ней врачи будут выезжать к пожилым и паллиативным пациентам на дом, чтобы оказывать им медицинскую помощь", - цитирует пресс-служба главного врача Завьяловской районной больницы Елену Наговицыну.