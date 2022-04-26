https://ria.ru/20220426/udmurtiya-1785606492.html

Больницы в Удмуртии получили 34 новых санитарные машины

Больницы в Удмуртии получили 34 новых санитарные машины - РИА Новости, 26.04.2022

Больницы в Удмуртии получили 34 новых санитарные машины

Главные врачи районных больниц Удмуртии получили ключи от 34 новых санитарных автомобилей ГАЗ - "Соболь", которые поступили в регион по программе "Модернизация... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:54

2022-04-26T18:54

2022-04-26T18:54

удмуртская республика

общество

здоровье - общество

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 26 апр – РИА Новости. Главные врачи районных больниц Удмуртии получили ключи от 34 новых санитарных автомобилей ГАЗ - "Соболь", которые поступили в регион по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", сообщил глава республики Александр Бречалов.В сообщении отмечается, что автомобили направлены в 15 районов Удмуртии, они будут служить для доставки пациентов в медорганизации, медицинских работников до места жительства пациентов, доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований. Санитарный транспорт оборудован специальными носилками, которые позволяют перевозить лежачих пациентов.По одному санитарному автомобилю выделены Кезской, Киясовской, Красногорской, Селтинской, Сюмсинской, Юкаменской и Якшур-Бодьинской районным больницам. По два автомобиля отправятся помогать медикам Балезинской, Камбарской, Увинской районных больниц и Сарапульской городской больницы. Вавожская районная больница получила три автомобиля, а Ярская – четыре. В Завьяловской и Игринской районных больницах будет работать по 6 новых санитарных автомобилей, информируют власти республики."Автомобили очень нужны. У нас большой район обслуживания, машины требуются постоянно для работы на фельдшерско-акушерских пунктах, во врачебных амбулаториях. Одну из новых машин мы также планируем передать выездной паллиативной службе, на ней врачи будут выезжать к пожилым и паллиативным пациентам на дом, чтобы оказывать им медицинскую помощь", - цитирует пресс-служба главного врача Завьяловской районной больницы Елену Наговицыну.

https://ria.ru/20220425/udmurtiya-1785396467.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов