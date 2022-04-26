16:08 26.04.2022 (обновлено: 17:46 26.04.2022)
Захарова ответила на слова Минобороны Британии об ударах Украины по России
Захарова поразилась фантазии замглавы Минобороны Британии Хиппи об ударах по России
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова замглавы Минобороны Британии Джеймса Хиппи о легитимности ударов по России со стороны Украины, заявила, что "глубина полета" такой мысли уступает лишь интеллекту руководства МИД этой страны.
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"Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран", — написала она в своем Telegram-канале.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.