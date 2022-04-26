https://ria.ru/20220426/udary-1785559025.html

Захарова ответила на слова Минобороны Британии об ударах Украины по России

Захарова ответила на слова Минобороны Британии об ударах Украины по России - РИА Новости, 26.04.2022

Захарова ответила на слова Минобороны Британии об ударах Украины по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова замглавы Минобороны Британии Джеймса Хиппи о легитимности ударов по России со стороны... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:08

2022-04-26T16:08

2022-04-26T17:46

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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мария захарова

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова замглавы Минобороны Британии Джеймса Хиппи о легитимности ударов по России со стороны Украины, заявила, что "глубина полета" такой мысли уступает лишь интеллекту руководства МИД этой страны.Ранее британский замминистра заявил, что для Украины "абсолютно легитимно" наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220425/lavrov-1785416150.html

https://ria.ru/20220424/britaniya-1785212311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)