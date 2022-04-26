https://ria.ru/20220426/ucheniya-1785481453.html

Россия видит в учениях США и Японии угрозу безопасности, заявили в МИД

Россия видит в учениях США и Японии угрозу безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2022

Россия видит в учениях США и Японии угрозу безопасности, заявили в МИД

Совместные военно-морские учения США и Японии угрожают обеспечению безопасности нашей страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:57

2022-04-26T11:57

2022-04-26T12:13

россия

сша

япония

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совместные военно-морские учения США и Японии угрожают обеспечению безопасности нашей страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Относительно высокой интенсивности совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы. Конечно же, это провоцирует рост напряженности в регионе. Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер. При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается "активностью" Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке", - сказал Моргулов."Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220426/ssha-1785479332.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, япония, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато