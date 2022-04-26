11:57 26.04.2022 (обновлено: 12:13 26.04.2022)
Россия видит в учениях США и Японии угрозу безопасности, заявили в МИД
Замглавы МИД: Россия видит в учениях США и Японии угрозу обеспечения своей безопасности
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-GontermСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совместные военно-морские учения США и Японии угрожают обеспечению безопасности нашей страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Относительно высокой интенсивности совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы. Конечно же, это провоцирует рост напряженности в регионе. Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер. При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается "активностью" Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке", - сказал Моргулов.
"Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам", - добавил замминистра.