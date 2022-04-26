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Россия видит в учениях США и Японии угрозу безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2022
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Россия видит в учениях США и Японии угрозу безопасности, заявили в МИД
Россия видит в учениях США и Японии угрозу безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2022
Россия видит в учениях США и Японии угрозу безопасности, заявили в МИД
Совместные военно-морские учения США и Японии угрожают обеспечению безопасности нашей страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:57
2022-04-26T12:13
россия
сша
япония
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совместные военно-морские учения США и Японии угрожают обеспечению безопасности нашей страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Относительно высокой интенсивности совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы. Конечно же, это провоцирует рост напряженности в регионе. Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер. При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается "активностью" Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке", - сказал Моргулов."Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам", - добавил замминистра.
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россия, сша, япония, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато
11:57 26.04.2022 (обновлено: 12:13 26.04.2022)
 
Россия видит в учениях США и Японии угрозу безопасности, заявили в МИД

Замглавы МИД: Россия видит в учениях США и Японии угрозу обеспечения своей безопасности

© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-GontermСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-Gonterm
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совместные военно-морские учения США и Японии угрожают обеспечению безопасности нашей страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Относительно высокой интенсивности совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы. Конечно же, это провоцирует рост напряженности в регионе. Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер. При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается "активностью" Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке", - сказал Моргулов.
"Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам", - добавил замминистра.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
11:49
Россия примет меры в случае расширения масштаба военных учений США и Японии
 
РоссияСШАЯпонияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТО
 
 
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