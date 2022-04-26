https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785542818.html

В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами

В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами - РИА Новости, 26.04.2022

В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати прокомментировал ситуацию с банковскими картами россиян. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:42

2022-04-26T17:42

2022-04-26T17:45

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АНКАРА 26 апр – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати прокомментировал ситуацию с банковскими картами россиян."С началом туристического сезона у российских туристов не будет проблем с расходами из-за ограничений VISA и Mastercard. Есть платежная система "Мир", – приводит слова Небати газета Dunya. – Карты "Мир" очень хорошо используются. Никаких проблем с ними не будет".Так, по данным экспертов, в Турции снять наличные и оплатить покупки, используя эти карты, можно в устройствах банков Is Bankasi, Ziraat Bankasi, Vakif Bank.

https://ria.ru/20220317/mir-1778672276.html

турция

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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