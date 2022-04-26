Рейтинг@Mail.ru
В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785542818.html
В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами
В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами - РИА Новости, 26.04.2022
В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами
Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати прокомментировал ситуацию с банковскими картами россиян. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:42
2022-04-26T17:45
туризм
туризм
турция
visa, inc.
mastercard, inc.
новости - туризм
туристы
банковские карты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761645772_0:3:2872:1619_1920x0_80_0_0_cc648ee8bdaf070dd6e77eb73a4f4f9d.jpg
АНКАРА 26 апр – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати прокомментировал ситуацию с банковскими картами россиян."С началом туристического сезона у российских туристов не будет проблем с расходами из-за ограничений VISA и Mastercard. Есть платежная система "Мир", – приводит слова Небати газета Dunya. – Карты "Мир" очень хорошо используются. Никаких проблем с ними не будет".Так, по данным экспертов, в Турции снять наличные и оплатить покупки, используя эти карты, можно в устройствах банков Is Bankasi, Ziraat Bankasi, Vakif Bank.
https://ria.ru/20220317/mir-1778672276.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761645772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_19bfbe6c3813de53c07e353b338f2374.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, турция, visa, inc., mastercard, inc., новости - туризм, туристы, банковские карты, отдых на море, куда можно лететь
17:42 26.04.2022 (обновлено: 17:45 26.04.2022)
 
В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами

Министр финансов Турции заявил, что у россиян не будет проблем с оплатой картами "Мир"

© AP Photo / Murad SezerОбъявление на русском языке на входе в магазин одежду в Стамбуле, Турция
Объявление на русском языке на входе в магазин одежду в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Читать ria.ru в
АНКАРА 26 апр – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати прокомментировал ситуацию с банковскими картами россиян.
"С началом туристического сезона у российских туристов не будет проблем с расходами из-за ограничений VISA и Mastercard. Есть платежная система "Мир", – приводит слова Небати газета Dunya. – Карты "Мир" очень хорошо используются. Никаких проблем с ними не будет".
Так, по данным экспертов, в Турции снять наличные и оплатить покупки, используя эти карты, можно в устройствах банков Is Bankasi, Ziraat Bankasi, Vakif Bank.
Информация о приеме к оплате карты МИР - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 15:07Туризм
Система "Мир" готова к подключению новых стран
 
ТуризмТуризмТурцияVisa, Inc.MasterCard, Inc.Новости - ТуризмтуристыБанковские картыотдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала