https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785542818.html
В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами
В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами - РИА Новости, 26.04.2022
В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами
Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати прокомментировал ситуацию с банковскими картами россиян. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:42
2022-04-26T17:42
2022-04-26T17:45
туризм
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АНКАРА 26 апр – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати прокомментировал ситуацию с банковскими картами россиян."С началом туристического сезона у российских туристов не будет проблем с расходами из-за ограничений VISA и Mastercard. Есть платежная система "Мир", – приводит слова Небати газета Dunya. – Карты "Мир" очень хорошо используются. Никаких проблем с ними не будет".Так, по данным экспертов, в Турции снять наличные и оплатить покупки, используя эти карты, можно в устройствах банков Is Bankasi, Ziraat Bankasi, Vakif Bank.
https://ria.ru/20220317/mir-1778672276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:42 26.04.2022 (обновлено: 17:45 26.04.2022)
В Турции пообещали, что у россиян не будет проблем с банковскими картами
Министр финансов Турции заявил, что у россиян не будет проблем с оплатой картами "Мир"