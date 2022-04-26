https://ria.ru/20220426/tsenzura-1785485790.html

Филиппины потребовали от Facebook* разъяснений по поводу блокировки постов

Филиппины потребовали от Facebook* разъяснений по поводу блокировки постов - РИА Новости, 26.04.2022

Филиппины потребовали от Facebook* разъяснений по поводу блокировки постов

Сенатор парламента Филиппин Рамон Ревилла Младший потребовал разъяснений у Facebook* по поводу ряда блокировок его постов и информации, которой делились... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:13

2022-04-26T12:13

2022-04-26T12:13

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сенатор парламента Филиппин Рамон Ревилла Младший потребовал разъяснений у Facebook* по поводу ряда блокировок его постов и информации, которой делились официальные лица и обычные пользователи сети, сообщает во вторник Филиппинское агентство новостей.В письме директору филиппинского офиса Facebook* Джону Рубио, сенатор, как утверждается, подчеркнул, что он "присоединяется к озабоченности правительственных органов и СМИ по поводу немотивированных инцидентов в выполнении официальных функций и по поводу их влияния на национальную безопасность, суверенитет и фундаментальные свободы".По данным агентства, замсекретаря президента Филиппин по вопросам коммуникаций Лорейн Бадой раскритиковала проявления цензуры в Facebook*, но сообщения об этом были потом заблокированы как на аккаунтах СМИ, так и простых пользователей.Национальный пресс-клуб Филиппин назвал инцидент не только "актом унижения и бессовестного нарушения гражданских свобод", но и нарушением суверенитета страны, отмечает агентство. По его сведениям, посты правительственных органов, в том числе самого агентства, в Facebook* блокируются с припиской, что они нарушают "общественные стандарты".Филиппинское агентство, в частности, упоминает, что под тем же предлогом аккаунт юриста Вика Родригеса, представляющего кандидата в президенты Фердинанда Маркоса Младшего на предстоящих 9 мая выборах, был блокирован на 30 дней с 25 апреля. На Филиппинах не исключают, что это - попытка повлиять на исход выборов в стране.Facebook*, представленный компанией Meta*, объяснил происходящее лишь технической проблемой, над устранением которой идет работа. Более детальных разъяснений, как утверждается, не последовало.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220426/shtraf-1785463070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

филиппины, в мире, технологии, россия