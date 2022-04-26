Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области снижаются цены на продукты и промтовары - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20220426/tseny-1785630445.html
В Костромской области снижаются цены на продукты и промтовары
В Костромской области снижаются цены на продукты и промтовары - РИА Новости, 26.04.2022
В Костромской области снижаются цены на продукты и промтовары
Цены на продукты и непродовольственные товары начали снижаться в Костромской области в апреле благодаря, в частности, спаду ажиотажного спроса и стабилизации... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T21:03
2022-04-26T21:03
костромская область
экономика
костромская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782314046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b0405aa1201f700637f8a8a0c3b7b53.jpg
КОСТРОМА, 26 апр – РИА Новости. Цены на продукты и непродовольственные товары начали снижаться в Костромской области в апреле благодаря, в частности, спаду ажиотажного спроса и стабилизации рубля, сообщает Костромастат.Отмечается, что в Костромской области, как и по всей России, в марте наблюдался ажиотажный спрос практически на все виды товаров, в связи с чем продавцы повышали цены. Также среди причин роста цен - нарушение производственно-логистических цепочек, снижение предложения из-за ухода с рынка ряда производителей и сезонный фактор, отмечают эксперты. При этом, среди регионов-соседей по росту цен Костромская область занимает седьмое место в ЦФО. Самые высокие показатели, в частности, у Калужской области, у соседей в Ярославской, Ивановской, Владимирской областях рост цен также значительно выше.Костромастат отмечает – в апреле 2022 года наблюдается снижение цен на продукты питания, а также на непродовольственные товары. "Вместе со снижением спроса, стабилизацией рубля стали снижаться и цены. Подешевели такие продукты, как подсолнечное масло, сахарный песок, капуста, огурцы и помидоры. Снизились цены и на бытовую технику, гаджеты, стройматериалы", - говорят в Костромастате.Сыграли на снижение цен и те меры поддержки, которые были приняты на региональном и федеральном уровнях. Сообщается, что в антикризисный план Костромской области вошло более 60 мероприятий. Все узкие моменты обсуждались на штабах по продовольственной безопасности, логистике. Областной администрации удалось договориться с торговыми сетями о сохранении торговой наценки на социально значимые товары на уровне до 5 %, расчеты с поставщиками ускорены."Уже в апреле все поставщики выровняли свои поставки, логистику, и соответственно, цены зафиксировались, а в отдельных случаях в апреле мы видим обратный эффект - снижение цен на отдельные продовольственные и непродовольственные товары. Если смотреть на тенденции, я думаю, что снижение ключевой ставки будет продолжаться… цены под влиянием этого должны стабилизироваться ", - рассказывают эксперты.
https://ria.ru/20220405/produkty-1781919982.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220426/maslo-1785332270.html
костромская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782314046_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6d7b36450e6b0be4625782d3bc9cede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, костромская область, россия
21:03 26.04.2022
 
В Костромской области снижаются цены на продукты и промтовары

В Костромской области снижаются цены на продукты и промтовары

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает куриные яйца в супермаркета
Покупатель выбирает куриные яйца в супермаркета - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупатель выбирает куриные яйца в супермаркета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 26 апр – РИА Новости. Цены на продукты и непродовольственные товары начали снижаться в Костромской области в апреле благодаря, в частности, спаду ажиотажного спроса и стабилизации рубля, сообщает Костромастат.
Отмечается, что в Костромской области, как и по всей России, в марте наблюдался ажиотажный спрос практически на все виды товаров, в связи с чем продавцы повышали цены. Также среди причин роста цен - нарушение производственно-логистических цепочек, снижение предложения из-за ухода с рынка ряда производителей и сезонный фактор, отмечают эксперты. При этом, среди регионов-соседей по росту цен Костромская область занимает седьмое место в ЦФО. Самые высокие показатели, в частности, у Калужской области, у соседей в Ярославской, Ивановской, Владимирской областях рост цен также значительно выше.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 16:06
Путин заявил, что Россия обеспечена собственными продуктами питания
Костромастат отмечает – в апреле 2022 года наблюдается снижение цен на продукты питания, а также на непродовольственные товары. "Вместе со снижением спроса, стабилизацией рубля стали снижаться и цены. Подешевели такие продукты, как подсолнечное масло, сахарный песок, капуста, огурцы и помидоры. Снизились цены и на бытовую технику, гаджеты, стройматериалы", - говорят в Костромастате.
Сыграли на снижение цен и те меры поддержки, которые были приняты на региональном и федеральном уровнях. Сообщается, что в антикризисный план Костромской области вошло более 60 мероприятий. Все узкие моменты обсуждались на штабах по продовольственной безопасности, логистике. Областной администрации удалось договориться с торговыми сетями о сохранении торговой наценки на социально значимые товары на уровне до 5 %, расчеты с поставщиками ускорены.
"Уже в апреле все поставщики выровняли свои поставки, логистику, и соответственно, цены зафиксировались, а в отдельных случаях в апреле мы видим обратный эффект - снижение цен на отдельные продовольственные и непродовольственные товары. Если смотреть на тенденции, я думаю, что снижение ключевой ставки будет продолжаться… цены под влиянием этого должны стабилизироваться ", - рассказывают эксперты.
Витрина с растительным маслом в супермаркете Ашан Сити - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 04:00Сказано в эфире
Эксперт дал прогноз цен на подсолнечное масло в России
 
Костромская областьЭкономикаКостромская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала