https://ria.ru/20220426/tseny-1785630445.html

В Костромской области снижаются цены на продукты и промтовары

В Костромской области снижаются цены на продукты и промтовары - РИА Новости, 26.04.2022

В Костромской области снижаются цены на продукты и промтовары

Цены на продукты и непродовольственные товары начали снижаться в Костромской области в апреле благодаря, в частности, спаду ажиотажного спроса и стабилизации... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:03

2022-04-26T21:03

2022-04-26T21:03

костромская область

экономика

костромская область

россия

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КОСТРОМА, 26 апр – РИА Новости. Цены на продукты и непродовольственные товары начали снижаться в Костромской области в апреле благодаря, в частности, спаду ажиотажного спроса и стабилизации рубля, сообщает Костромастат.Отмечается, что в Костромской области, как и по всей России, в марте наблюдался ажиотажный спрос практически на все виды товаров, в связи с чем продавцы повышали цены. Также среди причин роста цен - нарушение производственно-логистических цепочек, снижение предложения из-за ухода с рынка ряда производителей и сезонный фактор, отмечают эксперты. При этом, среди регионов-соседей по росту цен Костромская область занимает седьмое место в ЦФО. Самые высокие показатели, в частности, у Калужской области, у соседей в Ярославской, Ивановской, Владимирской областях рост цен также значительно выше.Костромастат отмечает – в апреле 2022 года наблюдается снижение цен на продукты питания, а также на непродовольственные товары. "Вместе со снижением спроса, стабилизацией рубля стали снижаться и цены. Подешевели такие продукты, как подсолнечное масло, сахарный песок, капуста, огурцы и помидоры. Снизились цены и на бытовую технику, гаджеты, стройматериалы", - говорят в Костромастате.Сыграли на снижение цен и те меры поддержки, которые были приняты на региональном и федеральном уровнях. Сообщается, что в антикризисный план Костромской области вошло более 60 мероприятий. Все узкие моменты обсуждались на штабах по продовольственной безопасности, логистике. Областной администрации удалось договориться с торговыми сетями о сохранении торговой наценки на социально значимые товары на уровне до 5 %, расчеты с поставщиками ускорены."Уже в апреле все поставщики выровняли свои поставки, логистику, и соответственно, цены зафиксировались, а в отдельных случаях в апреле мы видим обратный эффект - снижение цен на отдельные продовольственные и непродовольственные товары. Если смотреть на тенденции, я думаю, что снижение ключевой ставки будет продолжаться… цены под влиянием этого должны стабилизироваться ", - рассказывают эксперты.

https://ria.ru/20220405/produkty-1781919982.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/maslo-1785332270.html

костромская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, костромская область, россия