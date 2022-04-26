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Всемирный банк ожидает сохранения рекордно высоких цен на сырьевые товары - РИА Новости, 26.04.2022
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Всемирный банк ожидает сохранения рекордно высоких цен на сырьевые товары
Всемирный банк ожидает сохранения рекордно высоких цен на сырьевые товары - РИА Новости, 26.04.2022
Всемирный банк ожидает сохранения рекордно высоких цен на сырьевые товары
Цены на сырьевые товары будут находиться на исторически высоких уровнях до 2024 года из-за ситуации вокруг Украины, следует из доклада Всемирного банка (ВБ). РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:35
2022-04-26T18:35
экономика
украина
россия
всемирный банк
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Цены на сырьевые товары будут находиться на исторически высоких уровнях до 2024 года из-за ситуации вокруг Украины, следует из доклада Всемирного банка (ВБ).Рост цен на энергоносители, как отмечается в докладе, за последние два года стал сильнейшим со времен нефтяного кризиса 1973 года. ВБ полагает, что цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 и 2024 годах. Стоимость нефти марки Brent, как ожидается, составит в среднем 100 долларов за баррель в 2022 году, а в 2023 году средняя стоимость снизится до 92 долларов. Цены на природный газ подскочат в текущем году в два раза, а на уголь - на 80%.ВБ ожидает, что цены на неэнергетические товары вырастут примерно на 20% в 2022 году. При этом наибольший рост будет отмечен среди товаров, ключевыми экспортерами которых являются Россия и Украина. В частности цены на пшеницу могут вырасти в этом году на 40%, достигнув рекордно высокого уровня. Рост цен на удобрения может привести к уменьшению их использования, что, в свою очередь, приведет к снижению урожайности некоторых сельскохозяйственных культур. В 2023 году цены, хоть и останутся высокими, но могут немного снизиться, так как, вероятно, увеличатся поставки из Аргентины, Бразилии и США.Металлы подорожают в 2022 году примерно на 16% и немного снизятся в 2023 году. В частности стоимость никеля и алюминия поднимется на 52% и 38% соответственно, что "отражает огромную роль России как поставщика на этих рынках". При этом ограничительные меры, введенные в Китае из-за коронавируса, могут снизить спрос на металлы и сдержать цены.
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экономика, украина, россия, всемирный банк
18:35 26.04.2022
 
Всемирный банк ожидает сохранения рекордно высоких цен на сырьевые товары

Всемирный банк ожидает сохранения рекордно высоких цен на сырьевые товары до 2024 года

© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Flickr / Shiny Things
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Цены на сырьевые товары будут находиться на исторически высоких уровнях до 2024 года из-за ситуации вокруг Украины, следует из доклада Всемирного банка (ВБ).
"Ситуация на Украине нанесла серьезный удар по товарным рынкам, изменив глобальные модели торговли, производства и потребления таким образом, что цены останутся на исторически высоком уровне до конца 2024 года", - говорится в докладе. Причем в случае более затяжного конфликта или дополнительных антироссийских санкций цены могут оказаться еще выше и более волатильными.
Рост цен на энергоносители, как отмечается в докладе, за последние два года стал сильнейшим со времен нефтяного кризиса 1973 года. ВБ полагает, что цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 и 2024 годах. Стоимость нефти марки Brent, как ожидается, составит в среднем 100 долларов за баррель в 2022 году, а в 2023 году средняя стоимость снизится до 92 долларов. Цены на природный газ подскочат в текущем году в два раза, а на уголь - на 80%.
ВБ ожидает, что цены на неэнергетические товары вырастут примерно на 20% в 2022 году. При этом наибольший рост будет отмечен среди товаров, ключевыми экспортерами которых являются Россия и Украина. В частности цены на пшеницу могут вырасти в этом году на 40%, достигнув рекордно высокого уровня. Рост цен на удобрения может привести к уменьшению их использования, что, в свою очередь, приведет к снижению урожайности некоторых сельскохозяйственных культур. В 2023 году цены, хоть и останутся высокими, но могут немного снизиться, так как, вероятно, увеличатся поставки из Аргентины, Бразилии и США.
Металлы подорожают в 2022 году примерно на 16% и немного снизятся в 2023 году. В частности стоимость никеля и алюминия поднимется на 52% и 38% соответственно, что "отражает огромную роль России как поставщика на этих рынках". При этом ограничительные меры, введенные в Китае из-за коронавируса, могут снизить спрос на металлы и сдержать цены.
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