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WSJ: глава Пентагона раскрыл истинные цели США на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/tseli-1785477916.html
Раскрыты истинные цели США на Украине
WSJ: глава Пентагона раскрыл истинные цели США на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Раскрыты истинные цели США на Украине
Заявление главы Пентагона о желании США "ослабить" Россию подтвердило трансформацию украинского кризиса в непосредственное противостояние двух сверхдержав,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:44
2022-04-26T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
сша
россия
украина
владимир путин
джон кеннеди (политик)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заявление главы Пентагона о желании США "ослабить" Россию подтвердило трансформацию украинского кризиса в непосредственное противостояние двух сверхдержав, пишет газета The Washington Post.Спустя две недели после начала спецоперации Джо Байден подтвердил, что США и НАТО не собираются воевать с Россией на Украине из-за высокого риска начала Третьей мировой войны. Кроме того, глава Белого дома отверг возможность введения бесполетной зоны над Украиной и пообещал не отправлять туда американских военных.Так, американский лидер ввел санкции, призванные помешать Москве разрабатывать и производить новое оружие. С этой же целью он запретил поставки российских энергоносителей.Как отмечает издание, заявив о желании ослабить российские вооруженные силы, США раскрыли свое видение будущего: годы непрерывной борьбы за власть и влияние с Москвой, в некотором роде напоминающей то, что Джон Кеннеди когда-то назвал "долгой сумеречной борьбой".США не раз связывали рост цен на мировом рынке энергоресурсов с российской спецоперацией на Украине. В начале марта американский президент подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России, а также новые инвестиции в ее энергетический сектор. В итоге стоимость бензина на автозаправках внутри Соединенных Штатов стала стремительно расти, за что многие выступили с критикой Байдена и членов его администрации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, что российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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в мире, джо байден, сша, россия, украина, владимир путин, джон кеннеди (политик), нато
11:44 26.04.2022
 
WSJ: глава Пентагона раскрыл истинные цели США на Украине

WSJ: США рассматривают Украину как поле для противостояния с Россией

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заявление главы Пентагона о желании США "ослабить" Россию подтвердило трансформацию украинского кризиса в непосредственное противостояние двух сверхдержав, пишет газета The Washington Post.
Спустя две недели после начала спецоперации Джо Байден подтвердил, что США и НАТО не собираются воевать с Россией на Украине из-за высокого риска начала Третьей мировой войны. Кроме того, глава Белого дома отверг возможность введения бесполетной зоны над Украиной и пообещал не отправлять туда американских военных.
"Тем не менее со временем Вашингтон на словах и на деле начал предпринимать попытки подорвать потенциал российской армии", — обращает внимание автор статьи.
Так, американский лидер ввел санкции, призванные помешать Москве разрабатывать и производить новое оружие. С этой же целью он запретил поставки российских энергоносителей.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
Как отмечает издание, заявив о желании ослабить российские вооруженные силы, США раскрыли свое видение будущего: годы непрерывной борьбы за власть и влияние с Москвой, в некотором роде напоминающей то, что Джон Кеннеди когда-то назвал "долгой сумеречной борьбой".
США не раз связывали рост цен на мировом рынке энергоресурсов с российской спецоперацией на Украине. В начале марта американский президент подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России, а также новые инвестиции в ее энергетический сектор. В итоге стоимость бензина на автозаправках внутри Соединенных Штатов стала стремительно расти, за что многие выступили с критикой Байдена и членов его администрации.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, что российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 11:36
В Минобороны рассказали о поставках США на Украину антидотов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДжон Кеннеди (политик)НАТО
 
 
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