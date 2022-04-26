https://ria.ru/20220426/tseli-1785477916.html

Раскрыты истинные цели США на Украине

WSJ: глава Пентагона раскрыл истинные цели США на Украине - РИА Новости, 26.04.2022

Раскрыты истинные цели США на Украине

Заявление главы Пентагона о желании США "ослабить" Россию подтвердило трансформацию украинского кризиса в непосредственное противостояние двух сверхдержав,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:44

2022-04-26T11:44

2022-04-26T11:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

джо байден

сша

россия

украина

владимир путин

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заявление главы Пентагона о желании США "ослабить" Россию подтвердило трансформацию украинского кризиса в непосредственное противостояние двух сверхдержав, пишет газета The Washington Post.Спустя две недели после начала спецоперации Джо Байден подтвердил, что США и НАТО не собираются воевать с Россией на Украине из-за высокого риска начала Третьей мировой войны. Кроме того, глава Белого дома отверг возможность введения бесполетной зоны над Украиной и пообещал не отправлять туда американских военных.Так, американский лидер ввел санкции, призванные помешать Москве разрабатывать и производить новое оружие. С этой же целью он запретил поставки российских энергоносителей.Как отмечает издание, заявив о желании ослабить российские вооруженные силы, США раскрыли свое видение будущего: годы непрерывной борьбы за власть и влияние с Москвой, в некотором роде напоминающей то, что Джон Кеннеди когда-то назвал "долгой сумеречной борьбой".США не раз связывали рост цен на мировом рынке энергоресурсов с российской спецоперацией на Украине. В начале марта американский президент подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России, а также новые инвестиции в ее энергетический сектор. В итоге стоимость бензина на автозаправках внутри Соединенных Штатов стала стремительно расти, за что многие выступили с критикой Байдена и членов его администрации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, что российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220423/ukraina-1785065382.html

сша

россия

украина

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, джо байден, сша, россия, украина, владимир путин, джон кеннеди (политик), нато