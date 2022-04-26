Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/troebortnoe-1785503217.html
Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное
Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное - РИА Новости, 26.04.2022
Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное
Украинские военные 25 апреля произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:10
2022-04-26T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
брянская область
происшествия
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинские военные 25 апреля произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил следователям зафиксировать в рамках уголовных дел следы обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях и расследовать обстоятельства этих преступлений", - говорится в сообщении.По имеющимся данным, вечером 25 апреля украинские военные произвели "более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области". В результате была повреждена опора линии электропередачи.Помимо этого, по данным СК, украинские националисты совершили нападения на территорию Белгородской области. Обстрелу подверглось село Головчино: разрушены несколько домов и построек. Также ранены два человека и разрушены дома при обстреле белгородского села Журавлёвка.Подчеркивается, что следователи и криминалисты СК осмотрели места происшествий, допросили свидетелей и очевидцев. В настоящее время устанавливаются причастные из числа украинских силовиков для привлечения их к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220425/opasnost-1785372317.html
https://ria.ru/20220415/obstrely-1783746224.html
брянская область
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_518:567:2492:2048_1920x0_80_0_0_e430099201f278b2e7142b5de2637eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, происшествия, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
13:10 26.04.2022
 
Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное

Украинские военные 25 апреля выпустили более 50 мин по КПП Троебортное в Брянской области

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинские военные 25 апреля произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России поручил следователям зафиксировать в рамках уголовных дел следы обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях и расследовать обстоятельства этих преступлений", - говорится в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 18:02
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
По имеющимся данным, вечером 25 апреля украинские военные произвели "более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области". В результате была повреждена опора линии электропередачи.
Помимо этого, по данным СК, украинские националисты совершили нападения на территорию Белгородской области. Обстрелу подверглось село Головчино: разрушены несколько домов и построек. Также ранены два человека и разрушены дома при обстреле белгородского села Журавлёвка.
Подчеркивается, что следователи и криминалисты СК осмотрели места происшествий, допросили свидетелей и очевидцев. В настоящее время устанавливаются причастные из числа украинских силовиков для привлечения их к уголовной ответственности.
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 15:54
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселкаОколо 100 домов повреждены в результате обстрела поселка Климово в Брянской области.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБрянская областьПроисшествияРоссияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала