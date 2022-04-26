https://ria.ru/20220426/troebortnoe-1785503217.html

Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное

Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное - РИА Новости, 26.04.2022

Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное

Украинские военные 25 апреля произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:10

2022-04-26T13:10

2022-04-26T13:10

обострение ситуации в днр и лнр

брянская область

происшествия

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинские военные 25 апреля произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил следователям зафиксировать в рамках уголовных дел следы обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях и расследовать обстоятельства этих преступлений", - говорится в сообщении.По имеющимся данным, вечером 25 апреля украинские военные произвели "более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области". В результате была повреждена опора линии электропередачи.Помимо этого, по данным СК, украинские националисты совершили нападения на территорию Белгородской области. Обстрелу подверглось село Головчино: разрушены несколько домов и построек. Также ранены два человека и разрушены дома при обстреле белгородского села Журавлёвка.Подчеркивается, что следователи и криминалисты СК осмотрели места происшествий, допросили свидетелей и очевидцев. В настоящее время устанавливаются причастные из числа украинских силовиков для привлечения их к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20220425/opasnost-1785372317.html

https://ria.ru/20220415/obstrely-1783746224.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

брянская область, происшествия, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины