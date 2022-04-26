https://ria.ru/20220426/troebortnoe-1785503217.html
Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное
Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное - РИА Новости, 26.04.2022
Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное
Украинские военные 25 апреля произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:10
2022-04-26T13:10
2022-04-26T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
брянская область
происшествия
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинские военные 25 апреля произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил следователям зафиксировать в рамках уголовных дел следы обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях и расследовать обстоятельства этих преступлений", - говорится в сообщении.По имеющимся данным, вечером 25 апреля украинские военные произвели "более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области". В результате была повреждена опора линии электропередачи.Помимо этого, по данным СК, украинские националисты совершили нападения на территорию Белгородской области. Обстрелу подверглось село Головчино: разрушены несколько домов и построек. Также ранены два человека и разрушены дома при обстреле белгородского села Журавлёвка.Подчеркивается, что следователи и криминалисты СК осмотрели места происшествий, допросили свидетелей и очевидцев. В настоящее время устанавливаются причастные из числа украинских силовиков для привлечения их к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220425/opasnost-1785372317.html
https://ria.ru/20220415/obstrely-1783746224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное
Украинские военные 25 апреля выпустили более 50 мин по КПП Троебортное в Брянской области