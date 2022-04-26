https://ria.ru/20220426/tiraspol-1785587602.html
В ПМР призвали Санду не распространять домыслы о терактах в Приднестровье
В ПМР призвали Санду не распространять домыслы о терактах в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022
В ПМР призвали Санду не распространять домыслы о терактах в Приднестровье
Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский жестко отреагировал на высказывания президента Молдавии Майи Санду о терактах в республике. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:39
2022-04-26T17:39
2022-04-26T22:50
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
вадим красносельский
молдавия
майя санду
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785494863_177:424:1023:900_1920x0_80_0_0_c7a587fd32c2ad5806ff72d4dd35636e.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский жестко отреагировал на высказывания президента Молдавии Майи Санду о терактах в республике."Глава соседнего государства (Молдавии. — Прим. ред.) Майя Санду, ссылаясь на некий проведенный кем-то анализ, позволила себе публично заявить, что произошедшие в Приднестровье террористические акты — дело рук каких-то ей одной ведомых "противоборствующих сил внутри региона", — написал он в своем телеграм-канале.Красносельский призвал Санду "не рассуждать о том, что ей неизвестно". По его словам, в отличие от главы Молдавии, приднестровские власти знают, откуда прибыли террористы и куда они уехали. Он заверил, что эти люди не имеют отношения к жителям республики.Политик также обратился к молдавскому лидеру "с настоятельной просьбой избавить мировое сообщество от ее личных домыслов, необдуманных умозаключений и голословных обвинений в адрес приднестровцев".Заявления должностных лиц, тем более высшего ранга, должны быть обоснованными, базироваться на проверенных фактах и достоверной информации, а слухи рождают панику, усугубляя и без того непростую моральную обстановку в обществе, считает Красносельский.В Приднестровье произошло три теракта — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что в произошедшем виновны три неустановленных лица, прибывших с территории Украины.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785584885.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785555851.html
приднестровская молдавская республика
тирасполь
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785494863_178:424:813:900_1920x0_80_0_0_fb899f0b2e7c7c9898e214862e0c3eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский, молдавия, майя санду, следственный комитет россии (ск рф)
17:39 26.04.2022 (обновлено: 22:50 26.04.2022)
В ПМР призвали Санду не распространять домыслы о терактах в Приднестровье
Глава ПМР Красносельский заявил, что Тирасполю известно, откуда прибыли террористы
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости.
Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский жестко отреагировал
на высказывания президента Молдавии Майи Санду о терактах в республике.
"Глава соседнего государства (Молдавии. — Прим. ред.) Майя Санду, ссылаясь на некий проведенный кем-то анализ, позволила себе публично заявить, что произошедшие в Приднестровье террористические акты — дело рук каких-то ей одной ведомых "противоборствующих сил внутри региона", — написал он в своем телеграм-канале.
Красносельский призвал Санду "не рассуждать о том, что ей неизвестно". По его словам, в отличие от главы Молдавии, приднестровские власти знают, откуда прибыли террористы и куда они уехали. Он заверил, что эти люди не имеют отношения к жителям республики.
Политик также обратился к молдавскому лидеру "с настоятельной просьбой избавить мировое сообщество от ее личных домыслов, необдуманных умозаключений и голословных обвинений в адрес приднестровцев".
Заявления должностных лиц, тем более высшего ранга, должны быть обоснованными, базироваться на проверенных фактах и достоверной информации, а слухи рождают панику, усугубляя и без того непростую моральную обстановку в обществе, считает Красносельский.
В Приднестровье произошло три теракта — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что в произошедшем виновны три неустановленных лица, прибывших с территории Украины
.