https://ria.ru/20220426/tiraspol-1785587602.html

В ПМР призвали Санду не распространять домыслы о терактах в Приднестровье

В ПМР призвали Санду не распространять домыслы о терактах в Приднестровье - РИА Новости, 26.04.2022

В ПМР призвали Санду не распространять домыслы о терактах в Приднестровье

Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский жестко отреагировал на высказывания президента Молдавии Майи Санду о терактах в республике. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:39

2022-04-26T17:39

2022-04-26T22:50

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

вадим красносельский

молдавия

майя санду

следственный комитет россии (ск рф)

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский жестко отреагировал на высказывания президента Молдавии Майи Санду о терактах в республике."Глава соседнего государства (Молдавии. — Прим. ред.) Майя Санду, ссылаясь на некий проведенный кем-то анализ, позволила себе публично заявить, что произошедшие в Приднестровье террористические акты — дело рук каких-то ей одной ведомых "противоборствующих сил внутри региона", — написал он в своем телеграм-канале.Красносельский призвал Санду "не рассуждать о том, что ей неизвестно". По его словам, в отличие от главы Молдавии, приднестровские власти знают, откуда прибыли террористы и куда они уехали. Он заверил, что эти люди не имеют отношения к жителям республики.Политик также обратился к молдавскому лидеру "с настоятельной просьбой избавить мировое сообщество от ее личных домыслов, необдуманных умозаключений и голословных обвинений в адрес приднестровцев".Заявления должностных лиц, тем более высшего ранга, должны быть обоснованными, базироваться на проверенных фактах и достоверной информации, а слухи рождают панику, усугубляя и без того непростую моральную обстановку в обществе, считает Красносельский.В Приднестровье произошло три теракта — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что в произошедшем виновны три неустановленных лица, прибывших с территории Украины.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785584885.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785555851.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

молдавия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский, молдавия, майя санду, следственный комитет россии (ск рф)