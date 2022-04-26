https://ria.ru/20220426/tiktok-1785514150.html

Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей

Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей - РИА Новости, 26.04.2022

Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф в 2 миллиона рублей компании TikTok за неудаление запрещённого контента, передает... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:51

2022-04-26T13:51

2022-04-26T13:54

общество

tiktok

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф в 2 миллиона рублей компании TikTok за неудаление запрещённого контента, передает корреспондент РИА Новости.Как пояснили в РИА Новости суде, правонарушение касается распространения сведений, пропагандирующих гомосексуальные отношения. TikTok грозил штраф до 4 миллионов рублей.TikTok уже штрафовали по статье 13.41 КоАП РФ – в сумме на 8 миллионов рублей.Ранее суд уже назначил штраф в 4 миллиона компании Meta Platforms* за неудалением контента, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные ценности, в социальных сетях Instagram* и Facebook*.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220426/shtraf-1785463070.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, tiktok