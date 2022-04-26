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Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей - РИА Новости, 26.04.2022
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Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей
Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей - РИА Новости, 26.04.2022
Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф в 2 миллиона рублей компании TikTok за неудаление запрещённого контента, передает... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:51
2022-04-26T13:54
общество
tiktok
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф в 2 миллиона рублей компании TikTok за неудаление запрещённого контента, передает корреспондент РИА Новости.Как пояснили в РИА Новости суде, правонарушение касается распространения сведений, пропагандирующих гомосексуальные отношения. TikTok грозил штраф до 4 миллионов рублей.TikTok уже штрафовали по статье 13.41 КоАП РФ – в сумме на 8 миллионов рублей.Ранее суд уже назначил штраф в 4 миллиона компании Meta Platforms* за неудалением контента, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные ценности, в социальных сетях Instagram* и Facebook*.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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общество, tiktok
13:51 26.04.2022 (обновлено: 13:54 26.04.2022)
 
Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей

Суд оштрафовал TikTok на два миллиона рублей за неудаление роликов об ЛГБТ-сообществе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф в 2 миллиона рублей компании TikTok за неудаление запрещённого контента, передает корреспондент РИА Новости.
"Компания TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41, ей назначен штраф в 2 миллиона рублей", - сказал судья.
Как пояснили в РИА Новости суде, правонарушение касается распространения сведений, пропагандирующих гомосексуальные отношения. TikTok грозил штраф до 4 миллионов рублей.
TikTok уже штрафовали по статье 13.41 КоАП РФ – в сумме на 8 миллионов рублей.
Ранее суд уже назначил штраф в 4 миллиона компании Meta Platforms* за неудалением контента, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные ценности, в социальных сетях Instagram* и Facebook*.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
11:01
Суд в Москве оштрафовал Meta* на четыре миллиона рублей
 
ОбществоTikTok
 
 
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