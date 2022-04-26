https://ria.ru/20220426/terakty-1785494087.html

В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в общественных местах

В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в общественных местах - РИА Новости, 26.04.2022

В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в общественных местах

В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в местах массового пребывания людей во всех округах, кроме Сибирского, говорится в докладе генпрокурора о... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:41

2022-04-26T12:41

2022-04-26T14:00

россия

безопасность

ставропольский край

астраханская область

северо-кавказский федеральный округ

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в местах массового пребывания людей во всех округах, кроме Сибирского, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."По-прежнему фиксируются попытки совершения террористических актов в местах массового пребывания людей, образовательных организациях, на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Так, в истекшем году на территории Российской Федерации предотвращено 28 терактов, запланированных во всех федеральных округах, за исключением Сибирского. При этом наиболее сложная ситуация отмечалась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на долю которых пришлась большая часть выявленных фактов подготовки террористических акций – 11 (республики Адыгея, Дагестан, Крым (3), Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, Ставропольский край (3), Астраханская область)", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220425/zaderzhanie-1785279060.html

россия

ставропольский край

астраханская область

северо-кавказский федеральный округ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, ставропольский край, астраханская область, северо-кавказский федеральный округ, генеральная прокуратура рф, игорь краснов