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В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в общественных местах - РИА Новости, 26.04.2022
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В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в общественных местах
В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в общественных местах - РИА Новости, 26.04.2022
В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в общественных местах
В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в местах массового пребывания людей во всех округах, кроме Сибирского, говорится в докладе генпрокурора о... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:41
2022-04-26T14:00
россия
безопасность
ставропольский край
астраханская область
северо-кавказский федеральный округ
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в местах массового пребывания людей во всех округах, кроме Сибирского, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."По-прежнему фиксируются попытки совершения террористических актов в местах массового пребывания людей, образовательных организациях, на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Так, в истекшем году на территории Российской Федерации предотвращено 28 терактов, запланированных во всех федеральных округах, за исключением Сибирского. При этом наиболее сложная ситуация отмечалась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на долю которых пришлась большая часть выявленных фактов подготовки террористических акций – 11 (республики Адыгея, Дагестан, Крым (3), Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, Ставропольский край (3), Астраханская область)", - отмечается в документе.
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ставропольский край
астраханская область
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россия, безопасность, ставропольский край, астраханская область, северо-кавказский федеральный округ, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
12:41 26.04.2022 (обновлено: 14:00 26.04.2022)
 
В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в общественных местах

В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в местах массового скопления людей

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В России в 2021 году предотвратили 28 терактов в местах массового пребывания людей во всех округах, кроме Сибирского, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости).
"По-прежнему фиксируются попытки совершения террористических актов в местах массового пребывания людей, образовательных организациях, на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Так, в истекшем году на территории Российской Федерации предотвращено 28 терактов, запланированных во всех федеральных округах, за исключением Сибирского. При этом наиболее сложная ситуация отмечалась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на долю которых пришлась большая часть выявленных фактов подготовки террористических акций – 11 (республики Адыгея, Дагестан, Крым (3), Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, Ставропольский край (3), Астраханская область)", - отмечается в документе.
Задержание террориста в Ставрополе
25 апреля, 11:46
Опубликовано видео задержания исламиста, планировавшего теракт в Ставрополе
 
РоссияБезопасностьСтавропольский крайАстраханская областьСеверо-Кавказский Федеральный округГенеральная прокуратура РФИгорь Краснов
 
 
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