https://ria.ru/20220426/terakt-1785524342.html
Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы
Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы - РИА Новости, 26.04.2022
Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы
Ученик колледжа в Тверской области планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:25
2022-04-26T14:25
2022-04-26T15:11
происшествия
россия
тверская область
генеральная прокуратура рф
день победы
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученик колледжа в Тверской области планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."В Тверской области учащийся колледжа <...> планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в документе.По данным ведомства, подозреваемый был приверженцем экстремистской идеологии и разделял националистические и ксенофобские взгляды сообщества "Маньяки: культ убийств" ("М.К.У").В докладе уточняется, что теракт планировался на объекте транспортной инфраструктуры, по данным фактам расследуется уголовное дело.Лидер украинской радикальной группы "М.К.У." Егор Краснов заочно арестован в России.
https://ria.ru/20211103/voyna-1757425152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тверская область, генеральная прокуратура рф, день победы
14:25 26.04.2022 (обновлено: 15:11 26.04.2022)
Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы
Учащийся тверского колледжа планировал совершить теракт на праздновании Дня Победы
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученик колледжа в Тверской области планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости).
"В Тверской области учащийся колледжа <...> планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в документе.
По данным ведомства, подозреваемый был приверженцем экстремистской идеологии и разделял националистические и ксенофобские взгляды сообщества "Маньяки: культ убийств" ("М.К.У").
В докладе уточняется, что теракт планировался на объекте транспортной инфраструктуры, по данным фактам расследуется уголовное дело.
Лидер украинской радикальной группы "М.К.У." Егор Краснов заочно арестован в России
.