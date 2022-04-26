https://ria.ru/20220426/terakt-1785524342.html

Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы

Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы - РИА Новости, 26.04.2022

Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы

Ученик колледжа в Тверской области планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:25

2022-04-26T14:25

2022-04-26T15:11

происшествия

россия

тверская область

генеральная прокуратура рф

день победы

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученик колледжа в Тверской области планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."В Тверской области учащийся колледжа <...> планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в документе.По данным ведомства, подозреваемый был приверженцем экстремистской идеологии и разделял националистические и ксенофобские взгляды сообщества "Маньяки: культ убийств" ("М.К.У").В докладе уточняется, что теракт планировался на объекте транспортной инфраструктуры, по данным фактам расследуется уголовное дело.Лидер украинской радикальной группы "М.К.У." Егор Краснов заочно арестован в России.

https://ria.ru/20211103/voyna-1757425152.html

россия

тверская область

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Кирилл Волков

происшествия, россия, тверская область, генеральная прокуратура рф, день победы