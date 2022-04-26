Рейтинг@Mail.ru
Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/terakt-1785524342.html
Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы
Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы - РИА Новости, 26.04.2022
Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы
Ученик колледжа в Тверской области планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:25
2022-04-26T15:11
происшествия
россия
тверская область
генеральная прокуратура рф
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученик колледжа в Тверской области планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости)."В Тверской области учащийся колледжа &lt;...&gt; планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в документе.По данным ведомства, подозреваемый был приверженцем экстремистской идеологии и разделял националистические и ксенофобские взгляды сообщества "Маньяки: культ убийств" ("М.К.У").В докладе уточняется, что теракт планировался на объекте транспортной инфраструктуры, по данным фактам расследуется уголовное дело.Лидер украинской радикальной группы "М.К.У." Егор Краснов заочно арестован в России.
https://ria.ru/20211103/voyna-1757425152.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тверская область, генеральная прокуратура рф, день победы
14:25 26.04.2022 (обновлено: 15:11 26.04.2022)
 
Тверской студент хотел совершить теракт на праздновании Дня Победы

Учащийся тверского колледжа планировал совершить теракт на праздновании Дня Победы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ученик колледжа в Тверской области планировал совершить теракт во время празднования Дня Победы, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год (есть в распоряжении РИА Новости).
"В Тверской области учащийся колледжа <...> планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в документе.
По данным ведомства, подозреваемый был приверженцем экстремистской идеологии и разделял националистические и ксенофобские взгляды сообщества "Маньяки: культ убийств" ("М.К.У").
В докладе уточняется, что теракт планировался на объекте транспортной инфраструктуры, по данным фактам расследуется уголовное дело.
Лидер украинской радикальной группы "М.К.У." Егор Краснов заочно арестован в России.
Выставка Этот день мы приближали... - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 08:00
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
 
ПроисшествияРоссияТверская областьГенеральная прокуратура РФДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала