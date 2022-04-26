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Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/telo-1785531804.html
Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного
Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного - РИА Новости, 26.04.2022
Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного
Спецназовцы Росгвардии нашли заминированное тело украинского военного в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:50
2022-04-26T14:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
javelin (птрк)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии нашли заминированное тело украинского военного в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что во время осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, росгвардейцы обнаружили военную технику, а также тела погибших украинских военнослужащих и членов националистических формирований."В ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ. Во время досмотра сапёры группы разминирования определили, что труп заминирован. Благодаря бдительности и грамотным действиям бойцов спецназа Росгвардии удалось предотвратить диверсию в отношении поисковой группы и обеспечить безопасный проход личного состава", - говорится в сообщении.Росгвардейцы также нашли шалаш с телами погибших украинских военных, вход в который был заминирован, и множеством брошенного при отступлении оружия, в их числе противотанковый комплекс Javelin.
https://ria.ru/20220425/skhron-1785359325.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, javelin (птрк)
14:50 26.04.2022
 
Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного

Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии нашли заминированное тело украинского военного в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что во время осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, росгвардейцы обнаружили военную технику, а также тела погибших украинских военнослужащих и членов националистических формирований.
"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ. Во время досмотра сапёры группы разминирования определили, что труп заминирован. Благодаря бдительности и грамотным действиям бойцов спецназа Росгвардии удалось предотвратить диверсию в отношении поисковой группы и обеспечить безопасный проход личного состава", - говорится в сообщении.
Росгвардейцы также нашли шалаш с телами погибших украинских военных, вход в который был заминирован, и множеством брошенного при отступлении оружия, в их числе противотанковый комплекс Javelin.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныJavelin (ПТРК)
 
 
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