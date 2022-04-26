https://ria.ru/20220426/telo-1785531804.html
Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного
Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного - РИА Новости, 26.04.2022
Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного
Спецназовцы Росгвардии нашли заминированное тело украинского военного в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:50
2022-04-26T14:50
2022-04-26T14:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554019_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_bfcd9fc80bf96e2e121bf12cd131ab85.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии нашли заминированное тело украинского военного в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что во время осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, росгвардейцы обнаружили военную технику, а также тела погибших украинских военнослужащих и членов националистических формирований."В ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ. Во время досмотра сапёры группы разминирования определили, что труп заминирован. Благодаря бдительности и грамотным действиям бойцов спецназа Росгвардии удалось предотвратить диверсию в отношении поисковой группы и обеспечить безопасный проход личного состава", - говорится в сообщении.Росгвардейцы также нашли шалаш с телами погибших украинских военных, вход в который был заминирован, и множеством брошенного при отступлении оружия, в их числе противотанковый комплекс Javelin.
https://ria.ru/20220425/skhron-1785359325.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554019_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_fdae96416fb2172184e9e904432cc47e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, javelin (птрк)
Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного
Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного в Харьковской области