https://ria.ru/20220426/telo-1785531804.html

Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного

Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного - РИА Новости, 26.04.2022

Росгвардейцы нашли заминированное тело украинского военного

Спецназовцы Росгвардии нашли заминированное тело украинского военного в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:50

2022-04-26T14:50

2022-04-26T14:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

javelin (птрк)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии нашли заминированное тело украинского военного в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что во время осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, росгвардейцы обнаружили военную технику, а также тела погибших украинских военнослужащих и членов националистических формирований."В ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ. Во время досмотра сапёры группы разминирования определили, что труп заминирован. Благодаря бдительности и грамотным действиям бойцов спецназа Росгвардии удалось предотвратить диверсию в отношении поисковой группы и обеспечить безопасный проход личного состава", - говорится в сообщении.Росгвардейцы также нашли шалаш с телами погибших украинских военных, вход в который был заминирован, и множеством брошенного при отступлении оружия, в их числе противотанковый комплекс Javelin.

https://ria.ru/20220425/skhron-1785359325.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, javelin (птрк)