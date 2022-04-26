Современный технопарк для учеников и учителей создали в волгоградском вузе
Современный технопарк для учеников и учителей создали в волгоградском вузе
© boggy22Студенты в лаборатории
© boggy22
Студенты в лаборатории. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 26 апр – РИА Новости. Современный технопарк, где могут обучаться школьники и преподаватели, создан на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ), сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Робототехника, оборудование для экспериментов по физике, химии и генетике, медиастудия и многое другое — технологически насыщенное образовательное пространство для будущих учителей создано в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что технопарк разместился на площади в 700 квадратных метров, здесь есть два коворкинг-зала, методические и учебные классы, электронная библиотека и читальный зал. Кроме студентов, по информации администрации, на площадке проводят занятия для учеников профильных классов. Также, как сообщается, ВГСПУ сотрудничает с российским обществом "Знание", в эти дни вуз участвует в одном из его проектов под названием "Поделись своим знанием. Новые горизонты". Отмечается, что университет вошел в десятку лучших вузов России, где работает педагогический "Кванториум".
"Наш педагогический университет является уникальным — это ведущий педагогический вуз страны… Современный технопарк — один из элементов подготовки будущих учителей и воспитателей, которые будут работать в Волгоградской области и за ее пределами", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова, который во вторник ознакомился с инновационной площадкой для подготовки педагогов. Он отметил, сообщает администрация, что внедрение современных технологий в образовательной среде региона продолжится, и не только в высших учебных заведениях, но и в техникумах.