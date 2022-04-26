https://ria.ru/20220426/tekhnopark-1785553409.html

Современный технопарк для учеников и учителей создали в волгоградском вузе

Современный технопарк для учеников и учителей создали в волгоградском вузе - РИА Новости, 26.04.2022

Современный технопарк для учеников и учителей создали в волгоградском вузе

Современный технопарк, где могут обучаться школьники и преподаватели, создан на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:50

2022-04-26T15:50

2022-04-26T15:50

волгоградская область

общество

волгоградская область

россия

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 26 апр – РИА Новости. Современный технопарк, где могут обучаться школьники и преподаватели, создан на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ), сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области.Отмечается, что технопарк разместился на площади в 700 квадратных метров, здесь есть два коворкинг-зала, методические и учебные классы, электронная библиотека и читальный зал. Кроме студентов, по информации администрации, на площадке проводят занятия для учеников профильных классов. Также, как сообщается, ВГСПУ сотрудничает с российским обществом "Знание", в эти дни вуз участвует в одном из его проектов под названием "Поделись своим знанием. Новые горизонты". Отмечается, что университет вошел в десятку лучших вузов России, где работает педагогический "Кванториум"."Наш педагогический университет является уникальным — это ведущий педагогический вуз страны… Современный технопарк — один из элементов подготовки будущих учителей и воспитателей, которые будут работать в Волгоградской области и за ее пределами", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова, который во вторник ознакомился с инновационной площадкой для подготовки педагогов. Он отметил, сообщает администрация, что внедрение современных технологий в образовательной среде региона продолжится, и не только в высших учебных заведениях, но и в техникумах.

https://ria.ru/20220329/subsidii-1780613095.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, волгоградская область, россия, андрей бочаров