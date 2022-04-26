13:06 26.04.2022 (обновлено: 13:07 26.04.2022)
Тайвань будет использовать опыт Украины в военных учениях, сообщили СМИ
CNA: Тайваньские вооруженные силы будут использовать опыт Украины в предстоящих учениях
Флаг Тайваня
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Тайваньские вооруженные силы учтут военный опыт Украины в ходе предстоящих ежегодных военных учений "Ханьгуан", передает Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) cо ссылкой на минобороны.
Как отмечает агентство, учения "Ханьгуан-38" пройдут в два этапа в мае и июле.
Учения "Ханьгуан" проходят с 1984 года на море, в воздухе и на суше.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.