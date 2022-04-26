https://ria.ru/20220426/tayvan-1785502606.html

Тайвань будет использовать опыт Украины в военных учениях, сообщили СМИ

Тайвань будет использовать опыт Украины в военных учениях, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.04.2022

Тайвань будет использовать опыт Украины в военных учениях, сообщили СМИ

Тайваньские вооруженные силы учтут военный опыт Украины в ходе предстоящих ежегодных военных учений "Ханьгуан", передает Центральное информационное агентство... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:06

2022-04-26T13:06

2022-04-26T13:07

в мире

тайвань

китай

народно-освободительная армия китая

минобороны китая

у цянь

украина

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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Тайваньские вооруженные силы учтут военный опыт Украины в ходе предстоящих ежегодных военных учений "Ханьгуан", передает Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) cо ссылкой на минобороны."В этом году в основе учений "Ханьгуан-38" будут лежать гипотетические военные действия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) против Тайваня", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что в ходе учений будет учитываться опыт военных действий между Россией и Украиной.Как отмечает агентство, учения "Ханьгуан-38" пройдут в два этапа в мае и июле.Учения "Ханьгуан" проходят с 1984 года на море, в воздухе и на суше.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220422/tayvan-1784944636.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/mid-1784571243.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая, минобороны китая, у цянь, украина