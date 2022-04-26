Рейтинг@Mail.ru
Тайвань будет использовать опыт Украины в военных учениях, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/tayvan-1785502606.html
Тайвань будет использовать опыт Украины в военных учениях, сообщили СМИ
Тайвань будет использовать опыт Украины в военных учениях, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.04.2022
Тайвань будет использовать опыт Украины в военных учениях, сообщили СМИ
Тайваньские вооруженные силы учтут военный опыт Украины в ходе предстоящих ежегодных военных учений "Ханьгуан", передает Центральное информационное агентство... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:06
2022-04-26T13:07
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
минобороны китая
у цянь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147757/26/1477572699_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8c995f3d3a6efeac18c959ce28f372c2.jpg
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Тайваньские вооруженные силы учтут военный опыт Украины в ходе предстоящих ежегодных военных учений "Ханьгуан", передает Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) cо ссылкой на минобороны."В этом году в основе учений "Ханьгуан-38" будут лежать гипотетические военные действия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) против Тайваня", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что в ходе учений будет учитываться опыт военных действий между Россией и Украиной.Как отмечает агентство, учения "Ханьгуан-38" пройдут в два этапа в мае и июле.Учения "Ханьгуан" проходят с 1984 года на море, в воздухе и на суше.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220422/tayvan-1784944636.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/mid-1784571243.html
тайвань
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147757/26/1477572699_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a42bc9dad558a0b89cc38a66c69f9011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая, минобороны китая, у цянь, украина
13:06 26.04.2022 (обновлено: 13:07 26.04.2022)
 
Тайвань будет использовать опыт Украины в военных учениях, сообщили СМИ

CNA: Тайваньские вооруженные силы будут использовать опыт Украины в предстоящих учениях

© Flickr / Connie MaФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Flickr / Connie Ma
Флаг Тайваня
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Тайваньские вооруженные силы учтут военный опыт Украины в ходе предстоящих ежегодных военных учений "Ханьгуан", передает Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) cо ссылкой на минобороны.
"В этом году в основе учений "Ханьгуан-38" будут лежать гипотетические военные действия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) против Тайваня", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что в ходе учений будет учитываться опыт военных действий между Россией и Украиной.
Как отмечает агентство, учения "Ханьгуан-38" пройдут в два этапа в мае и июле.
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 15:57
Тайвань может начать производство ракет большой дальности, сообщили СМИ
Учения "Ханьгуан" проходят с 1984 года на море, в воздухе и на суше.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 19:04В мире
В МИД РФ рассказали о сходстве действий США в отношении Украины и Тайваня
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреТайваньКитайНародно-освободительная армия КитаяМинобороны КитаяУ ЦяньУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала