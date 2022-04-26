https://ria.ru/20220426/taran-1785428481.html

Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов

Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов - РИА Новости, 26.04.2022

Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов

Действия Запада наводят на мысль, что конфликт на Украине был умышленно спровоцирован, а страну используют в качестве "военного тарана против РФ", заявил... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T06:04

2022-04-26T06:04

2022-04-26T06:04

обострение ситуации в днр и лнр

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сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Действия Запада наводят на мысль, что конфликт на Украине был умышленно спровоцирован, а страну используют в качестве "военного тарана против РФ", заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале посольства.Он отметил, что ситуация на Украине и образ России как угрозы используется правящими кругами США для "отвлечения внимания избирателей от собственных провалов в госуправлении" и внутренних проблем в Соединенных Штатах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/antonov-1785428006.html

украина

россия

донбасс

сша

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в мире, украина, россия, донбасс, сша, анатолий антонов