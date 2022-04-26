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Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов
Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов - РИА Новости, 26.04.2022
Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов
Действия Запада наводят на мысль, что конфликт на Украине был умышленно спровоцирован, а страну используют в качестве "военного тарана против РФ", заявил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T06:04
2022-04-26T06:04
2022-04-26T06:04
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Действия Запада наводят на мысль, что конфликт на Украине был умышленно спровоцирован, а страну используют в качестве "военного тарана против РФ", заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале посольства.Он отметил, что ситуация на Украине и образ России как угрозы используется правящими кругами США для "отвлечения внимания избирателей от собственных провалов в госуправлении" и внутренних проблем в Соединенных Штатах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/antonov-1785428006.html
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в мире, украина, россия, донбасс, сша, анатолий антонов
Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов
Посол Антонов: Запад использует Украину как военный таран против России