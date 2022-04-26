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Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/taran-1785428481.html
Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов
Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов - РИА Новости, 26.04.2022
Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов
Действия Запада наводят на мысль, что конфликт на Украине был умышленно спровоцирован, а страну используют в качестве "военного тарана против РФ", заявил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T06:04
2022-04-26T06:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донбасс
сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Действия Запада наводят на мысль, что конфликт на Украине был умышленно спровоцирован, а страну используют в качестве "военного тарана против РФ", заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале посольства.Он отметил, что ситуация на Украине и образ России как угрозы используется правящими кругами США для "отвлечения внимания избирателей от собственных провалов в госуправлении" и внутренних проблем в Соединенных Штатах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/antonov-1785428006.html
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в мире, украина, россия, донбасс, сша, анатолий антонов
06:04 26.04.2022
 
Запад использует Украину как военный таран против России, заявил Антонов

Посол Антонов: Запад использует Украину как военный таран против России

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный возле Харькова
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный возле Харькова. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Действия Запада наводят на мысль, что конфликт на Украине был умышленно спровоцирован, а страну используют в качестве "военного тарана против РФ", заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале посольства.
Он отметил, что ситуация на Украине и образ России как угрозы используется правящими кругами США для "отвлечения внимания избирателей от собственных провалов в госуправлении" и внутренних проблем в Соединенных Штатах.
"Все это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас", — говорится в заявлении Антонова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
05:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Антонов заявил, что США стремятся нанести максимальный ущерб России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДонбассСШААнатолий Антонов
 
 
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