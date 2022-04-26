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Украинский военный рассказал, как ел сурков на учениях - РИА Новости, 26.04.2022
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Украинский военный рассказал, как ел сурков на учениях
Украинский военный рассказал, как ел сурков на учениях - РИА Новости, 26.04.2022
Украинский военный рассказал, как ел сурков на учениях
Сложивший оружие украинский рядовой Богдан Смага рассказал о наплевательском отношении командования: на единственных за два года учениях его и сослуживцев... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:39
2022-04-26T23:39
в мире
украина
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Сложивший оружие украинский рядовой Богдан Смага рассказал о наплевательском отношении командования: на единственных за два года учениях его и сослуживцев бросили в лесу, откуда ему пришлось выбираться по google-картам, по пути питаясь добытой дичью, в том числе сурками."Относились к нам не очень. Однажды к нам приехали с Америки или Канады люди (инструкторы, - ред.), увидели, что оборудование, которое они нам выделяли, куда-то исчезало. Они (командиры) разворовали полчасти", - рассказал журналистам Смага. Он добавил, что ревизоры обещали дойти с жалобами до руководства Украины.За годы службы Смага был на учениях всего один раз - в 2020 году."По телевизору говорили, что нас тренируют иностранные инструкторы, но это не так: они тренировали только нацбаты", - рассказал он.На учениях украинские командиры были пьяными, а потом и вовсе куда-то исчезли, бросив подопечных в лесах.Выбираться пришлось пешком и по картам Google - так военные пришли к себе в часть.Отношение повторилось и во время военных действий - Смага сложил оружие, а его маме сообщили, что он погиб."Мама, со мной все нормально", - через журналистов обратился украинский военный.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, украина
23:39 26.04.2022
 
Украинский военный рассказал, как ел сурков на учениях

Украинский военный рассказал, как ел сурков на учениях из-за халатности командования

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Сложивший оружие украинский рядовой Богдан Смага рассказал о наплевательском отношении командования: на единственных за два года учениях его и сослуживцев бросили в лесу, откуда ему пришлось выбираться по google-картам, по пути питаясь добытой дичью, в том числе сурками.
"Относились к нам не очень. Однажды к нам приехали с Америки или Канады люди (инструкторы, - ред.), увидели, что оборудование, которое они нам выделяли, куда-то исчезало. Они (командиры) разворовали полчасти", - рассказал журналистам Смага. Он добавил, что ревизоры обещали дойти с жалобами до руководства Украины.
За годы службы Смага был на учениях всего один раз - в 2020 году.
"По телевизору говорили, что нас тренируют иностранные инструкторы, но это не так: они тренировали только нацбаты", - рассказал он.
На учениях украинские командиры были пьяными, а потом и вовсе куда-то исчезли, бросив подопечных в лесах.
"У нас не было ни топлива, ни еды, ни воды. Мы ели зайцев, сурков, кролей - все, что попадётся под руку", - вспоминает он.
Выбираться пришлось пешком и по картам Google - так военные пришли к себе в часть.
Отношение повторилось и во время военных действий - Смага сложил оружие, а его маме сообщили, что он погиб.
"Мама, со мной все нормально", - через журналистов обратился украинский военный.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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