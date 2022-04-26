https://ria.ru/20220426/surki-1785643099.html

Украинский военный рассказал, как ел сурков на учениях

Украинский военный рассказал, как ел сурков на учениях - РИА Новости, 26.04.2022

Украинский военный рассказал, как ел сурков на учениях

Сложивший оружие украинский рядовой Богдан Смага рассказал о наплевательском отношении командования: на единственных за два года учениях его и сослуживцев... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:39

2022-04-26T23:39

2022-04-26T23:39

в мире

украина

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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Сложивший оружие украинский рядовой Богдан Смага рассказал о наплевательском отношении командования: на единственных за два года учениях его и сослуживцев бросили в лесу, откуда ему пришлось выбираться по google-картам, по пути питаясь добытой дичью, в том числе сурками."Относились к нам не очень. Однажды к нам приехали с Америки или Канады люди (инструкторы, - ред.), увидели, что оборудование, которое они нам выделяли, куда-то исчезало. Они (командиры) разворовали полчасти", - рассказал журналистам Смага. Он добавил, что ревизоры обещали дойти с жалобами до руководства Украины.За годы службы Смага был на учениях всего один раз - в 2020 году."По телевизору говорили, что нас тренируют иностранные инструкторы, но это не так: они тренировали только нацбаты", - рассказал он.На учениях украинские командиры были пьяными, а потом и вовсе куда-то исчезли, бросив подопечных в лесах.Выбираться пришлось пешком и по картам Google - так военные пришли к себе в часть.Отношение повторилось и во время военных действий - Смага сложил оружие, а его маме сообщили, что он погиб."Мама, со мной все нормально", - через журналистов обратился украинский военный.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина