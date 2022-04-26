Суд закрыл рассмотрение ареста подозреваемого в покушении на Соловьева
Суд сделал закрытым рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о покушении на Соловьева
Судебный молоток. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы по просьбе прокурора закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте Василия Стрижакова, подозреваемого в покушении на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Соответствующее ходатайство заявил прокурор "в связи с интересами государственной безопасности".
"Удовлетворить ходатайство следствия и провести судебное заседание в закрытом режиме в целях обеспечения неразглашения государственной тайны", - огласила судья.
О какой именно тайне идет речь, пока неизвестно.
Пока СК подало ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.
Подозреваемым вменяются статьи УК "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".
В понедельник ФСБ сообщила о задержании 6 членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
*Организация признана террористической и запрещена в России